Nordlys over Lofoten vant internasjonal fotopris

Årlig gjennomføres fotokonkurransen «Astronomy Photographer of the Year».

Årets konkurranse er den 11. i rekken. Den arrangeres av Royal Observatory Greenwich sammen med Insight Investment og BBC Sky at Night Magazine.

Royal Observatory Greenwich er hjemmet til Prime Meridian and Greenwich Mean Time (GMT). Det er et viktig vitenskapelig sted med over to millioner besøkende årlig.

I årets konkurranse kom det rekordmange bidrag inn: Over 4.600 bidrag fra 90 land.

Disse har resultert i 68 bilder som vises fram på National Maritime Museum. En utstilling som ble åpnet for publikum 13. september.

Høyt nivå

Steve Marsh fra det BBC Sky at Night magazine, et britisk magasin om astronomi, har vært dommer i konkurransen.

– Hvert år tiltrekker konkurransen flotte bilder fra hele verden, og dette året var intet unntak, sier Marsh.

Dette bildet nådde nesten opp, men ikke helt. Bildet er tatt over Beerbarrel Beach, Australia. Foto: James Stone / James Stone

Astronom ved Royalm Observatory og dommer for konkurransen, Tom Kerss, sier nivået på bildene blir høyere for hvert år som går.

– Med en så flott samling bilder som det vi har i år, har konkurransen virkelig blitt et verdensmesterskap i astrofotografering.

Fra Lofoten

Konkurransen består av flere kategorier.

Én av dem er nordlys. Og «årets nordlysbilde» er fra Lofoten.

I beskrivelsen kan man lese at fotografen måtte gå gjennom snø – opp fjellet Offersøykammen, for å komme seg i posisjon.

Offersøykammen ligger på en halvøy ved nordvestenden av Vestvågøy. Den lett tilgjengelig, 436 meter over havet. På toppen får man en flott utsikt.

Fotografen ventet i mange timer, og etter midnatt dukket nordlyset opp. Det ble tatt med et NIKON D600-kamera. Fotografen er tyske Nicolai Brügger.

Teknisk interesserte kan merke seg følgende innstillinger for bildet:

15 mm f/2.8 linse.

ISO 2000.

12 x 13-second eksponeringstid.

Dette er vinnerne i de ulike kategoriene Ekspandér faktaboks Our Moon László Francsics (Hungary) with Into the Shadow (Winner and Overall Winner)

Rafael Ruiz (Spain) with Crescent Moon During the Day (Runner Up)

Yiming Li (China) with Seven-colour Feather of the Moon (Highly Commended) Aurorae Nicolai Brügger (Germany) with The Watcher (Winner)

James Stone (Australia) with Aurora Australis from Beerbarrel Beach (Runner Up)

Ruslan Merzlyakov (Latvia) with The Return of Green Lady (Highly Commended) Galaxies Rolf Wahl Olsen (Denmark) with Shells of Elliptical Galaxy NGC 3923 in Hydra (Winner)

Ignacio Diaz Bobillo (Argentina) with Hydrogen Sculptures in The Large Magellanic Cloud (Runner Up)

Raul Villaverde Fraile (Spain) with Andromeda Galaxy (Highly Commended) Our Sun Alan Friedman (USA) with A Little Fireworks (Winner)

Gabriel Corban (Romania) with The Active Area AR12714 (Runner Up)

Jason Guenzel (USA) with The Sun – Atmospheric Detail (Highly Commended) People and Space Ben Bush (UK)) with Ben, Floyd and the Core (Winner)

Sam King (UK) with Above the Tower (Runner Up)

James Stone (Australia) with Cosmic Plughole (Highly Commended) Planets, Comets and Asteroids Andy Casely (Australia) with Death of Opportunity (Winner)

Damian Peach (UK) with Jupiter Unravelled (Runner Up)

Martin Lewis (UK) with Black Saturn (Highly Commended) Skyscapes Wang Zheng (China) with Across the Sky of History (Winner)

Ruslan Merzlyakov (Latvia) with Galactic Lighthouse (Runner Up)

Brandon Yoshizawa (USA) with Flower Power (Highly Commended) Stars and Nebulae Ignacio Diaz Bobillo (Argentina) with Statue of Liberty Nebula (Winner)

Bob Franke (USA) with A Horsehead Curtain Call (Runner Up)

Lluís Romero Ventura (Spain) with The Elegant Elephant's Trunk (Highly Commended) Young Astronomy Photographer of the Year Davy van der Hoeven (Netherlands – aged 11) with Stellar Flower (Winner)

Matúš Motlo (Slovakia – aged 14) with AR 12699 Sunspot (Runner Up)

Thea Hutchinson (UK – aged 12) with Daytime Venus (Highly Commended)

Casper Kentish (UK – aged 9) with Van Eyck's Moon (Highly Commended)

Tom Mogford (UK – aged 15) with M31 Andromeda Galaxy (Highly Commended) Special Prize: The Sir Patrick Moore prize for Best Newcomer Ross Clark (UK) with The Jewels of Orion (Joint Winner)

Shuchang Dong (China) with Sky and Ground, Stars and Sand (Joint Winner) Special Prize: Robotic Scope László Francsics (Hungary) with Infrared Saturn (Winner)

Det skal også deles ut en publikumspris, basert på antall stemmer fra publikum.

Dette bildet fra Svalbard vant hovedprisen i konkurransen i 2015, på tvers av kategorier. Det er fra den totale solformørkelsen 20. mars det året. Foto: Luc Jamet / Luc Jamet