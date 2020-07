Seilskuta var på tur til Bodø da den gikk på grunn ved Leinesfjorden i Steigen i Nordland i 15-tiden torsdag.

Ifølge HRS gikk seilbåten på grunn rett før det ble lavvann.

To redningsskøyter kom raskt til havaristen, sa redningsleder Tor Erik Torkildsen i Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) til NRK torsdag ettermiddag.

– Det var en fiskebåt i nærheten som assisterte han og satt tau på for å holde han i ro, slik at han ikke stod og fikk for mye belastning på skjæret der.

Torsdag kveld er Anna Rogde tatt av skjæret, bekrefter Sør-Troms Museum, som drifter skuten.

Hun er nå på vei til Svolvær på slep.

– Seilskuten tar inn litt vann, men ikke noe dramatisk. Vi håper skaden er så lite omfattende at vi kan seile videre allerede i morra, sier avdelingsleder Katie Payne ved Sør-Troms Museum til NRK.

To redningsskøyter på plass utenfor Leinesfjorden. Foto: Øyvind Storvik Ingebrigtsen

Vernet seilbåt

Det er fem personer om bord i seilskuten – alle er en del av mannskapet på Anna Rogde. Ingen skal være skadd.

Avdelingsleder Katie Payne ved Sør-Troms Museum. Foto: Martin Mortensen / NRK

– Vi er utrolig glad for at alt er bra med mannskapet vårt, sier Payne.

Seilskuten ble bygget i 1868, og har tittel som verdens eldste seilende skonnert.

Ifølge Store Norske Leksikon er skonnert et seilfartøy med to eller flere omtrent like høye master.

Det er den femte største i Norge, og eneste med hjemmehavn i Nord-Norge.

Skuten driftes av Sør-Troms Museum, og eies av en egen stiftelse. Seilskuta ble vernet av Riksantikvaren i 1989.

Ifølge Payne håper de å få oversikt over skadeomfanget torsdag kveld.

– Vi er veldig spent på hvordan det går med den unike seilskuta. Det finnes ikke noe nytt eksemplar, så vi håper ikke den er skadet.

Skulle ha sin første tur

Seilskuten var på tur til Bodø for å hente veteraner i utenrikstjenesten for en årlig tur.

På grunn av koronaviruset var dette båtens første tur for året.

– Vi er hardt rammet av koronaviruset, og dette skulle være årets første inntjening, sier Payne, som fortsatt håper turen med veteranene blir noe av.

– Rapportene tyder på at den ikke tar inn vann. Det er lovende.