Både Bodø, Harstad og Tromsø har en stigende trend i antallet nye tilfeller.

Spesielt kritisk er det i Bodø og Harstad hvor henholdsvis den sørafrikanske og den britiske mutasjonen er i omløp.

– Dette er det største utbruddet vi har hatt siden pandemien begynte. Da jeg fikk beskjed om at det var 25 nye søndag kveld så jeg litt mørkt på situasjonen, sier kommunelege i Bodø, Tor Claudi, til NRK.

Han får støtte fra andre i landsdelen. Plutselig var koronasituasjonen alvorlig – også i Nord-Norge.

Kaos etter britisk smitte

For Bodø var det den sørafrikanske mutasjonen som skapte problemer. Lenger nord, i Harstad, begynte stigningen etter et smitteutbrudd ved et treningssenter.

Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal (Ap), sier at utbruddet kan spores tilbake til Viken. Etter alt å dømme handler det om den britiske mutasjonen.

– Siden det er et utbrudd av mutasjonen, sier FHI at vi må sette flere folk i karantene. For noen er det snakk om ti dager, der de må teste seg etter syv. For andre er det en såkalt ventekarantene hvor de må sitte i karantene til nærkontakten deres har testet negativt.

Situasjonen har utviklet seg til å bli smått kaotisk.

– Vi vet ikke hvor stort utbruddet blir. Det vil vise seg de neste dagene. Så jeg vil bare oppfordre folk til å være forsiktige i dagene som kommer så klarer vi denne «bøygen» også.

UNN: 70 ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad er satt i karantene. Foto: Veronica Turnage / NRK

Formidabel innsats

Til sammen har tolv personer fått påvist korona i Harstad til nå. Dette har ført til strengere smittetiltak. Flere virksomheter i byen er påvirket av smitteutbruddet, blant annet Bergseng barnehage og Bergsodden sykehjem.

Også 70 ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad er satt i karantene etter at en ansatt i administrasjonen fikk påvist smitte.

Ordføreren berømmer alle de som har bidratt til at man har klart å teste de aller fleste berørte i helga.

– Folkene våre har gjort en formidabel innsats. De testet om lag 700 personer i går kveld, og var ferdige først rundt midnatt. Man har vært i telefonkontakt med alle nærkontakter. Det er en stor, stor jobb, sier hun og legger til:

– Jeg må bare gi honnør til alle de som har hevet seg rundt.

MÅSØY: Det pågår et intenst smittesporingsarbeid i Måsøy kommune for å finne smittekilden etter at 8 personer fikk påvist koronasmitte på fredag. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Leter etter smittekilde

Fredag ble det kjent at minst åtte personer har fått påvist koronasmitte i Måsøy kommune. Mandag kveld har antallet steget til ti.

Kommunen har testet drøy 200 personer, 46 personer satt i karantene, mens 11 personer befinner seg i isolasjon.

Ordfører Bernth Sjursen (Ap) sier at de har god oversikt over situasjonen, men at de fortsatt ikke vet hvor smitteutbruddet har oppstått.

– Det er som å lete etter nåla i høystakken. Vi har de åtte tilfellene som vi er klokkeklare på at de er smitta i et fellesskap, men hvor den kommer fra vet vi ikke, sier Sjursen.

Så lenge smittekilden er ukjent, oppfordres innbyggere å unngå sosial kontakt og holde seg hjemme.

– Bank i bordet, men jeg håper at det blir med de. At det her egentlig bare roer seg etter hvert roer seg etter hvert som vi ikke klarer å få treff, sier Sjursen.

Sørafrikansk mutasjon til besvær

For Bodø ble det registrert smitterekord søndag kveld, med 25 smittede på et døgn. Mandag ble ytterligere elleve nye tilfeller bekreftet. Kommunen antar at det er den sørafrikanske varianten.

VAR BEKYMRET: Kommuneoverlege Tor Claudi ble bekymret da meldingen om 25 nye smittede kom. Foto: Erik M. Sundt

Kommuneoverlege Tor Claudi var bekymret, men er nå mer beroliget etter at 3 prosent av prøvene var positive.

– Vi avventer først resultatet av tiltakene vi har gjort. Dette er en fortløpende vurdering, men så langt ligger det ikke an til noen ytterligere skjerping.

Fredag innførte Bodø kommune en anbefaling om munnbind for alle når de beveger seg i områder der de kan møte andre. I tillegg stengte de ned store deler av byen, blant annet treningssentre.

I likhet med ordføreren i Bodø, som fredag ba alle om å skjerpe seg, sier Claudi et det er på tide at folk tar seg sammen.

– Vi har gjennom det siste året stort sett skrytt av Bodøs befolkning. Vi har hatt usedvanlig god kontroll. Men nå må folk skjerpe seg, så skal vi klare de siste månedene også.

MANNE SEG OPP: Tor Claudi ber befolkningen i Bodø om å manne seg opp, slik at byen kan komme oss gjennom noen måneder ekstra med strenge tiltak. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Tromsø og Harstad får skryt

Også i Tromsø er det et større utbrudd med flere titalls smittetilfeller. Om lag 2000 personer testet seg i løpet av helgen.

Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, forteller at de har hatt høy beredskap gjennom hele året.

Nå, når smitten øker betraktelig flere steder, trekker Daae frem Harstad og Tromsø som gode eksempler på at krisen håndteres godt.

– Vi oppfatter at de utbruddene som er nå, særlig med fokus på Tromsø og Harstad, håndteres på en god måte. Vårt oppdrag er å sørge for at vi har sykehus og spesialisthelsetjenester som er godt forberedt hvis befolkningen vår har behov for det.

Per nå har Helse Nord fire innlagte i hele sektoren. Dette er i utgangspunktet få, og pågangen er liten. Men Daae sier de er klare for å håndtere et høyere trykk.

– Det er klart at om det endrer seg og vi ser at sykehusene og behandlingsinstitusjonene våre blir mer belastet, og trenger mer samordning og koordinering, så vil vi nok høyne beredskapen.

– Så det påvirker ikke beredskapen i seg selv at man har et par tusen i karantene i de to nordligst fylkene?

– Vi har akkurat hatt møte med statsforvalterne nå, i Troms og Finnmark og Nordland, og det er sånn at vi alle sammen følger smittesituasjonen med stor årvåkenhet. Vi vil endre beredskapen i tråd med det som måtte være behov.

100 ansatte i karantene

Det er over 100 ansatte i karantene i Helse Nord etter de siste dagers økning i koronatilfellene i Nord-Norge. Daae meddeler at dette svekker kapasiteten, men at de samarbeider godt med både statsforvalter og kommunene.

– Vi har veldig godt samarbeid med statsforvalterne og ut mot kommunene, så det handler om gjensidig situasjonsforståelse, informasjonsdeling, koordinering og samordning.

Under møtet Daae henviser til, ble det ikke diskutert nye tiltak, men hun presisere nok en gang at dette vurderes fortløpende.