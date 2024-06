Narvik får alpin-VM i 2029: – Nå er det Norges tur

Norge har aldri arrangert et verdensmesterskap i alpint før.

Men på FIS-konferansen i Reykjavík ble det klart at Narvik får VM i alpint om fem år. De vant foran Soldeu (Andorra) og Val Gardena (Italia).

Nesten «hele» Narvik er samlet i den islandske hovedstaden for å følge med på utdelingen.

Det brøt ut jubel fra store deler av salen da «Narvik» ble ropt opp.

– Dette er en fantastisk dag for skisporten i Norge og for Nord-Norge. Vi er forberedt på å være en bra arrangør for mesterskapet. Dette betyr mye for nordmenn og vinteridretten i Norge, sa Narvik-ordfører Rune Edvardsen foran forsamlingen i Reykjavík.

Her tar det av på utestedet Malmen i Narvik:

Stemningen går i taket i Narvik når byen blir utropt som VM-arrangør i 2029.

Dette er andre gang Narvik kjemper om å få arrangere VM i alpint. For to år siden nådde de ikke opp om mesterskapet i 2027.

Rørt representant

Denne gangen har arrangørene hatt med seg tre norske idrettsstjerner på laget: Tidligere toppalpinist Kjetil André Aamodt, OL-sølvvinner Ragnhild Mowinckel og sykkelstjerne Thor Hushovd.

– Det er mye følelser akkurat nå. Nå dro vi det i land, og jeg er ekstremt stolt av alle som har vært involvert. Det har vært en fantastisk reise, og jeg gleder meg til alpin-VM i Narvik i 2029.

Det sier en rørt Thor Hushovd til NRK like etter avgjørelsen.

– Det har vært to lange år. Jeg har vært ekstremt mye på reisefot for å møte medlemmene i FIS. Men det har vært en god og ryddig prosess. Nå er det Norges tur, og Narvik fikk det fordi vi har et unikt fjell og en unik arena.

Thor Hushovd har sammen med Ragnhild Mowinckel og Kjetil André Aamodt jobbet for å få VM til Narvik. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Også skipresident Tove Moe Dyrhaug er til stede på Island.

– Tusen takk. Vi er så stolte og glade akkurat nå. Vi vil invitere alle til vårt første alpin-VM, som blir arrangert i Nord-Norge. Velkommen til Narvik i 2029.

Se opptak fra utdelingen her:

I kveld avgjør FIS hvem som blir arrangør av VM i alpint 2029. Narvik konkurrerer med Soldeu i Andorra og Val Gardena i Italia.

Kulturminister Lubna Jaffery sier at dette er en kjempestor dag for norsk idrett, Narvik, Nord-Norge og hele Norge.

– Nå skal vi få se alpinister på toppen av Narvikfjellet stupe ned mot fjorden i spektakulære omgivelser. Det kommer til å bli en helt unik opplevelse, både for utøverne, men ikke minst for publikum både i Narvik og hjemme foran skjermen, sier kulturministeren i en uttalelse til NRK.

Også Val Gardena i Italia fikk alpin-VM tirsdag. Det mesterskapet skal arrangeres i 2031.

FIS-president Johan Eliasch opplyste at på man på grunn av kvalitene på søknadene valgte å utpeke to versbyer i alpin-VM på en gang.

Har prøvd å overtale FIS-toppene

Det er medlemmene i FIS-styret som avgjør om Narvik får alpin-VM. Der sitter det 21 personer, deriblant tidligere skipresident Erik Røste.

Kjetil André Aamodt har jobbet som ambassadør for norsk VM i alpint det siste året. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Hvilke argumenterer har dere brukt for å overbevise FIS-toppene?

– Vi har først og fremst vist til Norges historie når det gjelder vintermesterskap, samt at vi er tidenes vinternasjon i OL. Arrangementene i Norge trekker ofte store folkemasser, sa Kjetil Andre Aamodt til NRK før avgjørelsen falt.

Aamodt fortalte om høy temperatur på bakrommet.

– Det koker litt akkurat nå. Det er mye spill for å vippe medlemmene i sin retning. Vi må bare stå på frem til presentasjonen vår om noen timer.

I 2020 arrangerte Narvik junior-VM i alpint. Nå håper de på senior-VM. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Alpinlegenden trekker også frem Narvik som et spesielt sted for et verdensmesterskap.

– Narvik er et veldig godt sted å kjøre på ski. I tillegg er det en by på bånn av bakken, som gir spektakulære TV-bilder. Og så er vi veldig gode i alpint, men har aldri arrangert VM før.

VM-prosjektet har ikke bare fått drahjelp av store idrettsstjerner. Regjeringen har også lovet å gi 342 millioner kroner til arrangementet, dersom Narvik får VM.

– Gitt oss en «boost»

– Vi føler at vi har gjort alt vi kan.

Det sa daglig leder for VM-prosjektet «Narvik VM 2029», Erik Plener, kun timer før det hele avgjøres.

Han mener stjernetrioen har gitt dem en «boost» i påvirkningsarbeidet mot FIS.

– Det har gjort sånn at vi lettere har kommet i dialog med beslutningstakerne. Nå har vi reist mye rundt på arrangementer for å snakke med de riktige personene ansikt til ansikt. Det var umulig for to år siden på grunn av covid.