Næss fikk nøkkel og tørrfisk da hun overtok som fiskeriminister

Marianne Sivertsen Næss fikk fredag både nøkkelkort og tørrfisk da hun overtok som fiskeriminister etter Cecilie Myrseth.

Den nye fiskeri- og havbruksministeren beskrev seg selv som utholdende og hardtarbeidende da hun fredag offisielt overtok som fiskeri- og havminister.

– Dette er nå ditt kontor, jeg har gjort det hjemmekoselig for deg, sa avtroppende fiskeriminister Cecilie Myrseth da Næss kom inn.

På bordet lå blomster, den symbolske nøkkelen og tørrfisk fra Honningsvåg.

– I dag har vi landet kvotemeldingen. Det er viktig for kysten, men det er mye arbeid som gjenstår. Den skal nå komme til live med deg ved roret. Det kommer til å bli veldig bra, sa avtroppende fiskeriminister Myrseth.

Næss sier hun de neste dagene skal sette seg grundig inn i arbeidet som er gjort på Stortinget.

– Også er det viktig å ta tak i det som går på havbruk, og der skal vi også komme med en egenmelding, sa Næss.

Fredag ble det kjent at Næss tar over etter Myrseth. Myrseth blir ny næringsminister, mens Jan Christian Vestre tar over jobben som helseminister etter Ingvild Kjerkol.

Av de tre endringene i regjeringen fredag, er Næss det nye ansiktet.

Hun har sittet som stortingsrepresentant for Finnmark etter å ha blitt valgt inn på Stortinget i 2021. Hun har blant annet ledet energi- og miljøkomiteen.

Den nye fiskeriministeren har også vært Aps energi- og miljøpolitiske talsperson de to siste årene. NTB