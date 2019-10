– Det er fare for en kraftig lavtrykksutvikling i starten av uken, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.

Mandag vil den første høststormen feie innover landet fra vest.

– Vi har utstedt et gult farevarsel. Det innebærer disse vindkastene som kan gjøre en del skade. Vindkast opp i 30 meter per sekund er veldig kraftige vindkast, sier han.

– Det kan blåse noen tak. Trær kan blåse over ende, og båter kan slite seg. Det er nok fare for at det kan bli høy vannstand i forbindelse med det lave luftrykket og den sterke vinden.

Flere fylker kan bli rammet

– Men det kan bli verre?

– Ja. Det som er situasjonen, er at utviklingen av lavtrykket skjer i et området med liten observasjonsdekning. Vi har noen observasjoner på kysten av Grønland og over Island, men ellers er det store havområder hvor det er lite observasjonsdekning for oss, sier Haga.

Etter en lengre periode med rolige vind- og værforhold, kommer det en endring i sirkulasjonen i atmosfæren. Det fører til det kraftige lavtrykket, forklarer han.

Ifølge meteorologen vil lavtrykket utvikle seg sør i Norskehavet samtidig som det beveger seg østover.

Vinden kan nå Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten i Nordland i løpet av mandag kveld eller natt til tirsdag.

– Spørsmålet for Nordland sin del er nok hvor sterk vinden faktisk blir, sier Haga.

Også områder nordover mot Troms og sørover mot Trøndelag og Sunnmøre kan bli utsatte.

KRAFTIG VIND: I mars i år bydde uværet på store problemer i Nordland. Her fra Moloen i Bodø. Du trenger javascript for å se video. KRAFTIG VIND: I mars i år bydde uværet på store problemer i Nordland. Her fra Moloen i Bodø.

– Kraftigste vinden på lenge

Meteorologen ber folk sikre løse gjenstander.

– Det kan være greit å forberede seg allerede siden det kanskje er den kraftigste vinden vi har hatt på lenge. Det kan være en del løse gjenstander som man kan begynne å sikre, sier Haga.

Han anbefaler også folk om å sjekke fortøyninger på båtene sine.

Meteorologen sier det ennå er mye usikkerhet, men at de søndag kveld eller mandag morgen vil vite sikrere hvor kraftig vinden blir.