Evakueringen fra Kabul gjør at 30 personer er fast på arktisk øy

I forrige uke dro en stor stats-delegasjon til den norske øya Jan Mayen. Øya ligger i Atlanterhavet 950 kilometer vest for Fastlands-Norge.

Her finnes det ingen flyplass, men en flystripe.

Normalt er det Luftforsvarets Hercules C-130 fly som frakter folk inn og ut av øya.

– Vi har vært nødt til å omprioritere disse flyene til den operasjonen som vi har med evakuering fra Afghanistan. Vi har ikke Hercules-fly tilgjengelig.

Det sier Major Brynjar Stordalen, talsperson ved Forsvarets hovedkvarter.

JAN MAYEN: Øya administreres av Statsforvalteren i Nordland, men regnes ikke som en del av Nordland fylke.

Stor delegasjon

Det er snakk om cirka 30 personer som nå sitter fast på øya.

Blant annet representanter fra Forsvaret, Justisdepartementet, politiet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Polarinstituttet.

Følget skulle etter planen ha returnert til fastlandet forrige mandag. De har derfor vært fast på Jan Mayen i over en uke grunnet situasjonen i Afghanistan.

En av dem som er fast på øya, er Statsforvalteren i Nordland, Tom Cato Karlsen. Han er imidlertid fornøyd med å få være på øya lenger enn planlagt.

– Det er jo et privilegium å få være ute på Jan Mayen over såpass lang tid.

Planen var i utgangspunktet å bedrive kartlegging og befaring på øya.

– Vi har jo nå fått en unik mulighet til å få gjort betydelig mer av dette arbeidet enn det vi opprinnelig hadde tid til, sier Karlsen.

Major Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

Skal bli plukket opp av kystvakten

I stedet for å fly delegasjonen ut, er det blitt bestemt at de skal plukkes opp av Kystvaktskipet «Barentshav».

Men Jan Mayen har heller ingen kai å legge til i.

Kystvakten er derfor avhengig av gode værforhold for å frakte delegasjonen ut til skipet. Og selve reisen over havet er estimert til å ta to døgn.

Under tiden kan Kystvakta også få andre oppdrag.

– Det er jo et operativt kystfartøy, så det kan hende de får andre oppdrag. Det tar jo litt tid, men da får de lære litt om kystvakten og hva de gjør.

PÅ TUR: Tom Cato Karlsen, Statsforvalteren i Nordland, benytter den ekstra tiden på øya godt.

Blir godt tatt vare på

– Etter forholdene lider de ingen nød, sier Brynjar Stordalen.

Han opplyser om at den norske delegasjonen er i god behold.

– Vi snakket med stasjonssjefen der ute i går, og stemningen er veldig god. De har nok med mat og tar godt vare på hverandre.

Også Tom Cato Karlsen forteller at det står bra til med gruppen.

– Vi er tatt imot av kontingenten her ute på en utmerket måte, og er ivaretatt på alle mulige måter.

Nå håper de å være hjemme til onsdag, over en uke etter planen.