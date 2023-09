Ser du opp i mørket i tiden som kommer, har du god sjanse til å se nordlys.

For en nordlending er dette hverdagskost, men for en østfolding er det fortsatt en ganske spesiell opplevelse.

Harry Øistein Sivertsen, som bor i Våler i Østfold, så nordlys for første gang under pandemien.

Nå ser han nordlys stadig oftere.

– Jeg følger med på en app som han får varsel fra hver gang det er nordlys. Da stikker jeg ut, sier Sivertsen.

Og østfoldingen er ikke den eneste som har merket dette.

Nordlyset har i det siste til og med nådd enkelte deler av USA og England.

Natt til tirsdag kunne folk fra Montana til Missouri se de grønne og lilla søylene over himmelen, skriver The New York Times. Det samme kunne folk i Derbyshire og Nottinghamshire i England, skriver BBC.

Toppen kommer i 2025

Fysiker Veronica Danielsen er aktuell med ny bok om nordlys. Hun gir Sivertsen helt rett i at nordlyset ses oftere i sør enn tidligere.

Danielsen forklarer at det er to periodiske faktorer som gjør at vi får mer nordlys akkurat nå.

Det handler om sola og vinkelen på jorda.

Veronica Danielsen er aktuell med ny bok om nordlys. Foto: Lina Hindrum

– Den ene er at solaktiviteten går i sykluser på cirka 11 år og nå nærmer vi oss en topp, sier Danielsen.

– Toppen er beregnet til 2025, og frem til det vil folk kunne se mer og mer av det vakre himmelfenomenet, legger hun til.

Magnetfeltet til sola snur seg rundt, og derfor blir disse syklusene til.

– Den magnetiske nordpolen til sola er omtrent ved nordpolen til sola, og så bruker den 11 år til å gå til Sørpolen av sola og så bruker den elleve år på å gå opp igjen, forklarer Danielsen.

Nordlys over Lifjell i Midt-Telemark. Foto: Heidi Strand

Den andre faktoren er høstjevndøgn.

Dette skjer 23. september og rundt denne datoen er det ekstra stor sjanse til å se lyset på himmelen.

– Da er vinkelen mellom jordas magnetfelt og sola sånn at det legger best mulig til rette for nordlys, sier hun.

Selv om man ikke alltid ser nordlyset om våren, er det like mye nordlys rundt vårjevndøgn som om høsten.

Det handler om hvor mørkt det er der du bor.

Våken om natta

Harry Øistein Sivertsen er hobbyfotograf. Foto: PRIVAT

Harry Øistein Sivertsen er gjerne våken til både fire og fem dersom det er nordlys.

– Jeg klarer som regel og holde meg våken om det er meldt nordlys, sier Sivertsen.

Sivertsen husker kvelden han så nordlyset for aller første gang.

– Det kriblet litt, det var veldig spennende, sier han.

I fjor vinter opplevde Sivertsen veldig mye nordlys.

– Da var det et par ganger i uka.

Bilde fra Bodø, i Nordland. Det har vært høy aktivitet på himmelen de siste tiden. Foto: Petter Strøm

Nordlyset kan skape problemer

Før fysikere som Danielsen fantes, var man usikker på hva nordlyset kom av.

– Det finnes flere myter der nordlyset ble sett på som flammer, det kan jo ligne litt på ild, sier hun.

Danielsen sier at forskere er helt klar på at solstormene kommer til å ha konsekvenser for teknologien på jorda.

Det de ikke vet er når det skjer.

– Vi har ikke godt nok romværvarsel, så det er ikke alltid vi vil kunne forutse det, sier Danielsen.

Solvind påvirker teknologien på jorda hele tiden, men det er de kraftigste solstormene som virkelig kan få alvorlige konsekvenser.

Nordlys ved Soløyvatnet i Bodø. Foto: Alf Raymond Olsen

Når store solstormer treffer jordens atmosfære kan befolkningen her nede for eksempel miste strømmen.

– Partiklene fra solen kan lage elektriske strømmer i atmosfæren vår, som igjen kan lage magnetfelt nærmere jorden, og strømmer i bakken som til slutt kan gjøre at strømmen vår ryker, sier Danielsen.

Bilde fra Bodø, i Nordland. Det har vært høy aktivitet på himmelen de siste tiden. Foto: Katrine Olsen Sørgård

En annen ting som kan skje er at satellittene kan bli skadet.

– Vi kan skru av instrumentene inne i satellittene, hvis vi vet det kommer en solstorm, sier Danielsen.

Når dette blir nødvendig kan det gå ut over for eksempel værvarselet.

Østfoldingen Harry Øistein Sivertsen har hørt om overtroen knyttet til nordlyset, men ble ikke redd da han så det første gang.

Han sier drømmen er å komme en tur nordover.

– Jeg har jo slekt i nord, sier han.