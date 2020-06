Mannegruppa Ottar henger ut overgrepsdømte i sosiale medier – straffbart, mener politiet

Denne uka reiser en representant fra Mannegruppa Ottar rundt i Nordland.

Han vil advare naboer mot overgrepsdømte menn og henger dem ut med fullt navn og bosted i sosiale medier.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som omtalte saken først. Denne turneen har begynt i områder rundt Lillehammer. Representanten har blant annet vært i Lofoten og Bodø.

Reaksjonene på aksjonen i sosiale medier er både positive og negative.

Politiet: – Vil vurdere anmeldelser på lik linje med alle andre

Foreningen har kalt aksjonen «Nabovarsel».

Den er et landsomfattende prosjekt med mål om å opplyse nabolag om at de har pedofile/og eller overgripere boende i nærheten.

Politiet i Nordland sier aksjonen kan rammes av straffelovens paragraf 266 som setter straff for skremmende, plagsom eller hensynsløs opptreden.

– Det er et prinsipp i rettssamfunnet at den som har gjort opp for seg etter en dom skal kunne få gå videre med sitt liv etter endt soning. Uavhengig av hva man måtte mene om straffenivået i overgrepssaker.

Det skriver politiinspektør Bjarte Valla i en e-post til NRK.

– Dersom vi mottar anmeldelser fra noen som har vært utsatt for en mulig straffbar adferd, vil vi vurdere anmeldelsen på lik linje med alle andre anmeldelser.

Ønsker seg et register

Kay Erikssen er leder av Mannegruppa Ottar. Han er også gruppas talsperson i media, selv om det ikke er han som kjører rundt.

– Han får tak i domspapirer på overgripere. Så dette er allerede offentlig informasjon. Dette skal fungere preventivt, slik at det kan hindre folk i å begå overgrep, sier Erikssen til NRK.

Målet med aksjonen er et register med oversikt over hvor overgrepsdømte bor.

– Vi ønsker ingen konflikter, det eneste vi vil er å varsle, sier han.

Vet det er i gråsona – ser på det som borgervern

De mener det norske systemet for overgripere er for dårlig.

– En overgriper har ofte flere ofre. Det er derfor vi vil gjøre noe. Vi trenger en offentlig debatt om dette temaet, sier Erikssen.

Gruppa er kontinuerlig i kontakt med advokater.

– Vi er i gråsonen når det gjelder å krenke privatlivets fred. Men vi ser på dette som borgervern og synes det er viktig å opplyse nabolag om at det finnes overgripere der slik at de kan passe bedre på barna sine.

Mannegruppa Ottar Ekspandér faktaboks Begynte som en Facebook-gruppe for "politisik ukorrekt humor". Hvor man kunne dele innlegg man ikke hadde turt å dele på sin egen vegg. Gruppen var lukket og det var kun mulig for menn å melde seg inn.

De hevder selv de var Norges største Facebook-gruppe for menn.

Gruppa ble grunnlagt i 2015 av Kay Erikssen.

Gruppa har blitt mye omtalt i media, blant annet for å skrive svært nedsettende og seksuelt trakasserende kommentarer om kvinnelige privatpersoner.

Facebook slettet den opprinnelige gruppen. Den nye gruppen har 145 medlemmer, en annen 1400 medlemmer. Facebook sletter gruppen i ny og ned.

Gruppen har utviklet seg til å bli en nettside, en podkast, YouTube-kanal og med konto i sosiale medier.

Nå har gruppa havna i media igjen etter at et av medlemmene har begynt å kjøre rundt i hele landet for å henge ut overgrepsdømte. De kaller aksjonen "Nabovarsel". Per 25. juni 2020.

Erikssen sier de har diskutert de etiske sidene ved dette. Som at barn kan få sin far uthengt.

– Vi har kommet frem til at hvis vi kan redde barn fra overgrep med dette, er det verdt det. Vi må beskytte barna her og ikke overgriperne, sier han.

Erikssen sier til NRK torsdag ettermiddag at de foreløpig ikke har hørt noe fra politiet.

– Vi får følge de retningslinjene vi blir pålagt dersom det kommer noe fra politiet.

Ikke i gråsona, mener advokat: – Ulovlig

Charlotte Marie Ringkjøb er advokat i advokatfirmaet AGA i Bodø. Hun representerer fire av de som har anmeldt forholdet.

– Gruppa har ikke lov til å gjøre det de gjør. De sier de tar loven i egne hender. Men det fins ingen lov som gir dem hjemmel til å gjøre det de gjør nå.

Politiet skal gjøre den endelige vurderingen om hvilke lover som er brutt her.

Slik Ringkjøb ser det, er aksjonen «Nabovarsel» brudd på straffeloven paragraf 266 eller 267.

Ringkjøb mener også det bør anlegges et sivilt søksmål om oppreisningserstatning i henhold til skadeerstatningsloven for ærekrenkelse.

– Det er ikke tvil om at dette oppleves belastende for dem og deres familie, sier hun.

Lov om straff (straffeloven), Kapittel 24. Vern av den personlige frihet og fred Ekspandér faktaboks § 266. Hensynsløs atferd Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. § 266 a.Alvorlig personforfølgelse Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år. § 267. Krenkelse av privatlivets fred Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger. Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse. Kilde: Lovdata.no

Feilaktig uthengt

I aksjonen har et hus i Bodø blitt feilaktig hengt ut. Det var ikke den dømte som bodde i huset.

NRK har snakket med en navnebror av den navngitte bodømannen. Han ble nylig klar over at hans navn urettmessig var koblet til seksuelle overgrep.

– Det er ikke akkurat heldig som næringsdrivende at jeg får den koblinga til en straffedømt. Men jeg ser ikke at det er så mye jeg kan gjøre med det, sier han til NRK.