Mann i 60-årene funnet omkommet ved tom sjark

Tirsdag kveld observerte to personer en sjark som kjørte sakte i ring utenfor Innhavet i Nordland. De tok seg ut til båten, og fant ingen om bord.

– Men det ble funnet et par kar med fisk om bord i sjarken, sier redningsleder Thor-Eirik Torkildsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Et Sea King redningshelikopter ble tidligere tirsdag ettermiddag sendt for å berge et turfølge som hadde gått seg fast i fjellet i Ofoten. Dette ble omdirigert til stedet, og startet søk i området rundt sjarken.

Kort tid etter ble det gjort et funn av en person i området. Nordland politidistrikt bekrefter at personen var omkommet, og at pårørende er informert.

Alene i båten

Det skal være snakk om en mann i 60-årene som ble funnet i sjøen og hentet om bord i helikopteret.

Hovedredningssentralen opplyser at personen var alene i båten, og de samarbeider med politiet i saken.

– Det er ikke noen grunn til å tro noe annet enn at det har skjedd ei ulykke, men vi oppretter undersøkelsessak for å få dette klarlagt, sier operasjonsleder Odd Ivar Pettersen i Nordland politidistrikt.