Politiet fikk melding fra vitner klokka 3.48 i natt om at en person hadde falt mellom en båt og kaia på Sortland.

Det ble gjort forsøk på livreddende førstehjelp mellom 30 og 45 minutter, opplyser operasjonsleder Remi Johansen til NRK klokken 08.45.

– Han ble erklært død på stedet i natt da han ble tatt opp, sier Johansen.

Det er for tidlig å si hva det er som har ført til at mannen omkom.

Da NRK snakket med politiet ved 05-tiden sa operasjonsleder Veronica Nylund at personer som var i følge med mannen umiddelbart startet arbeidet med å få mannen opp av havet.

Avdøde er i 50-årene, bosatt i Møre og Romsdal. Pårørende er varslet.

Mannskapet er preget

Ulykken skjedde når mannen skulle gå om bord i en båt. Resterende mannskap blir nå ivaretatt av kommunens kriseteam.

– De er veldig preget av det som har skjedd. Vi må få pratet med dem etterhvert, men det har ikke blitt prioritert fra politiet enda, sier Johansen.

Politiet har startet en undersøkelsessak, og vi vil foreta ytterligere etterforskning i løpet av dagen. På nåværende tidspunkt har de ikke noe holdepunkter for at dette er noe annet enn en tragisk ulykke.

– Vi skal sjekke om det finnes noe overvåkning på stedet, og snakke med flere vitner, slik at vi kan klargjøre hva som egentlig har skjedd, sier Johansen.

Flere drukningsulykker

Et ambulansehelikopter var raskt på stedet. Foto: Jens Andre Mehammer Birkeland

15 personer mistet livet i drukningsulykker her i landet i juni. Totalt druknet 45 personer i første halvår av 2020, åtte flere enn i samme periode i fjor.

Av de 15 som druknet i juni, omkom sju etter fall fra land, seks under bading og to i forbindelse med bruk av fritidsbåt. To var kvinner og 13 var menn.

I første halvdel av 2020 har 45 personer druknet. 40 av disse var menn.

I snitt skjer rundt 40 prosent av alle drukningsulykker i månedene juni, juli og august.