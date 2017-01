– Man blir jo helt bitt av basillen, det er kjempemorsomt!

Rita Edvardsen fra Dønna er en av medlemmene i facebookgruppa «Lommevenn», hvor alle som vil, kan strikke små bamser til barn i ambulanser.

Gruppa var egentlig kun et lite lokalt tiltak for ambulansen i Oslo. Men på knapt ti dager har gruppa fått elleve tusen medlemmer, og foretaket har spredd seg over hele landet, fra sør til nord.

– Et helt fabelaktig tiltak

Så langt har Rita strikket i racerfart, og har allerede levert over 20 lommevenner.

RACERSTRIKKER: Bratland strikker flere lommevenner på en eneste kveld. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Strikkinga tar ikke så lang tid, jeg strikket fem stykker en kveld jeg så på film. Broderingen tar derimot litt lengre tid, men det er verdt det når det går til et godt formål.

Rita håper at kanskje enda flere kan få glede av bamsene.

– Jeg håper jo at noen voksne også kan få en hvis de er veldig redde, ler hun.

Vil fylle alle ambulansene i Norge

Gruppa ble opprettet i starten av det nye året av ambulansearbeider Tonje Lysaker.

Og i likhet med Rita Edvardsen har mange latt seg sjarmere av lommevennene, og kastet seg rundt for å lage egne.

– Det er helt vilt. Jeg hadde aldri trodd det skulle bli så stort som dette, ler Lysaker.

Flere og flere etterspurte plasser å levere bamsene, slik at de kunne komme til den lokale ambulansen.

Lysaker ble altså pent nødt å mobilisere, og i dag har hun opprettet kontaktpersoner hele Norge.

– Vi skal nok fylle alle ambulansene i Norge. Jeg håper jo at vi klarer å holde engasjementet oppe slik at vi kan få et overskudd.

SKUMMELT: Lysaker vil gjøre det litt mindre skummelt å reise med ambulansen. Foto: Victoria Wilden / NRK

– Barna blir så stolte

Noen lommevenner har allerede fått nye eiere.

– Barna blir så glade og stolte. Her har de noe de kan vise fram, og som kan bli med dem ut fra ambulansen og inn på sykehuset, sier Lysaker.

Hun har fått tilbakemeldinger om at dette er det behov for.

– Vi må få til en tillit og dialog med barna som kommer og er redde. Tidligere har vi laget elefanter og fisker av oppblåste plasthansker for å trøste de vi møter. Men det er mye bedre å ha en venn man kan ta med videre.

Alle lommevenner er velkommen

Lommevennen er en enkel strikkeoppskrift av en bamse Lysaker husker fra barndommen.

– Alle kan lage! Det er mange som er kritiske til eget arbeid i gruppa, men ungene elsker bamsene uansett. De bryr seg ikke om ansiktet er litt skjevt.