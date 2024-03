Lokalpolitiker omkom etter båtulykke – kommunen flagger på halv stang

Fredag ble en mann funnet bevisstløs i havet like utenfor Kabelvåg.

Personen ble brakt til land og blir ivaretatt av helsepersonell på stedet. Like før klokken 15 ble mannen flydd til Tromsø med redningshelikopter, opplyste politiet til NRK fredag.

Mandag morgen melder Hamarøy kommune at de har mottatt det triste budskapet at en av deres folkevalgte er død.

Mannen er Are Strand, og ifølge Avisa Nordland personen som forulykket etter båtulykka i Henningsvær.

– Are Strand var fast medlem av hovedutvalg for levekår, og vara til kommunestyret for Senterpartiet, fra 2023. Han var fast representant i kommunestyret i perioden 2019-2023, skriver kommunen.

Etter avtale med pårørende flagges det på halv stang mandag.

– Våre tanker og dype medfølelse går til Ares familie og venner, skriver kommunen.