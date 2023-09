Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Bussene i Lofoten og Vesterålen har kjørt tilsvarende 18 runder rundt jorda uten passasjerer.

Mange avhenger av bussen for å komme seg til jobb, skole eller lege, men omtrent hver femte buss i området må nekte passasjerer å være med.

Ordførerkandidat i Sortland, Grete Ellingsen, er sjokkert over situasjonen og har mottatt mange klager fra innbyggerne.

Boreal, som vant anbudet på busser i Lofoten og Vesterålen, understreker at de drifter på oppdrag fra Nordland fylkeskommune og må forholde seg til det ruteoppsettet som ligger i kontrakten.

Fylkesdirektør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, Odd Inge Bardal, sier det ville medført store ekstrakostnader å sette opp flere ruter.

Nordland fylkeskommune har også ansvaret for lovpålagt skolekjøring, noe som resulterer i mye tomkjøring.

Bardal sier at det over tid vil fases over til mer og mer nullutslippsteknologi. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det er store avstander i Nordland.

For mange er bussen eneste mulighet for å komme seg til jobb, skole eller legen.

Men i Vesterålen har flere lagt merke til at veldig mange busser kjører tomme, uten passasjerer.

Omtrent hver femte buss i området må nekte passasjerer å være med, viser tall fra busselskapet.

Ordførerkandidat i Sortland, Grete Ellingsen (H), sier hun har fått mange tilbakemeldinger både fra unge og gamle i distriktet.

– De er irriterte fordi de opplever at av de få bussene som går, så er det flere som kjører rett forbi dem.

Alice Pedersen synes det er lite praktisk å ta bussen i Lofoten og Vesterålen. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Bussene tar med seg passasjerer en vei, men på tilbaketuren får ikke passasjerene sitte på.

– Jeg har ikke råd til sertifikat, så den eneste måten for meg å komme meg til butikken eller legen er ved å ta bussen, sier Alice Pedersen til NRK.

– I noen tilfeller må jeg være i byen hele dagen.

Nordland fylkeskommune forklarer situasjonen med at det vil koste for mye å slippe på passasjerer. Det koster mer å kjøre bussen med passasjerer enn uten.

– Mildt sagt sjokkerende

Ellingsen forklarer at hun selv begynte å legge merke til busser markert med «Ikke i trafikk». Hun tok til slutt kontakt med Nordland fylkeskommune for å se på avtalen mellom dem og Boreal.

Grete Ellingsen har tidligere vært ordfører i Sortland. Nå reagerer hun på at det kjøres mange kilometer med busser uten passasjerer. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Jeg så at operatøren er pliktig å rapportere inn hvor mange tomme busskilometer som kjøres i Vesterålen og Lofoten, sier Høyre-politikeren som til slutt fik se fjorårets rapport.

– De tallene jeg mottok var mildt sagt sjokkerende. Det opplyses om at det kjøres 715.000 kilometer med tomme busser.

NRK har fått innsyn i rapporten. Den bekrefter det Ellingsen forteller.

Ordførerkandidaten sier hun blir oppgitt og lei seg.

– Dette var en forferdelig trist oppdagelse. Og det betyr at vi frem til 2030 er bundet til at det går masse tomme diesel-busser i vår vakre region.

Er du fornøyd med busstilbudet der du bor? Ja Nei Bryr meg ikke, tar ikke buss. Vis resultat

Må forholde seg til kontrakten

Boreal vant anbudet på busser i Lofoten og Vesterålen, og skal drifte frem til i 2030.

Kommunikasjonsansvarlig i Boreal, Jon Kristian Fadnes, presiserer at de drifter på oppdrag fra Nordland fylkeskommune.

– Vi må forholde oss til det ruteoppsettet som ligger i kontrakten. Utover dette jobber vi kontinuerlig med å planlegge posisjonskjøringen mellom rutene på en måte som gir færrest mulig kilometer med tomme busser.

Jon Kristian Fadnes i Boreal. Foto: Boreal

Fadnes understreker at det er viktig både med tanke på bærekraftsmål og økonomiske hensyn å få kjørt så lite ekstra som mulig.

Hvordan rutetilbudet ser ut sier han er et samfunnspolitisk spørsmål.

– Vi må henvise til fylkeskommunen for å svare på det.

Mye kjøring knyttet til elever

Boreal forholder seg altså til rutene.

Er det ikke bare å få flere ruter oppsatt?

Fylkesdirektør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, Odd Inge Bardal, sier det er mer komplisert enn som så.

Odd Inge Bardal sier til NRK at de har rettet oppmerksomhet mot de rutene det er mest etterspørsel etter transport. – Vi har fått innspill fra kommuner og andre lokalt. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Skulle vi betalt for tomkjøring ville det ikke vært tomkjøring lenger. Det ville betydd veldig store ekstrakostnader for Nordland fylkeskommune, sier Bardal og legger til:

– De pengene måtte vi tatt fra et annet sted. Det ville konkurrert med andre ruter.

Nordland fylkeskommune har også ansvaret for lovpålagt skolekjøring. Resultatet av dette blir mye tomkjøring.

– Det henger sammen med hvor bussen og sjåføren er før turen skal starte. Bussen skal også tilbake.

Det blir mye tomkjøring i Lofoten og Vesterålen. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Bruker like mye diesel med eller uten passasjerer

Grete Ellingsen i Høyre undrer seg også over hvordan det er mulig å kjøre så mye uten passasjerer i en tid hvor vi skal nå strenge klimamål.

– Hvordan i herrens navn har det blitt inngått en tiårskontrakt i en tid hvor vi ser en revolusjonerende utvikling innenfor miljøteknologi? spør hun.

Bardal i fylkeskommunen svarer at de også er opptatt av miljø, og at det over tid vil fases over til mer og mer nullutslippsteknologi.

I Bodø kjører det kun elektriske busser. Over tid vil flere og flere busser i hele fylket bli av typen nullutslipp. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Kontrakten vår i Lofoten og Vesterålen var den første kontrakten vi hadde krav til elektriske busser, sier han og forklarer at det handler om de mindre bussene.

– Etter det har vi signert Salten-kontrakten der alle bussene i Bodø by er elektriske. Det er en av de første byene, om ikke den aller første, i hele Norge med bare elektriske busser.

På ytre Helgeland er det også startet en kontrakt der alle bussene skal være elektriske.

– Det går i riktig retning. Jeg tror vi har handlet vår siste kontrakt som har dieseldrevne busser.