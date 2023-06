Dei siste åra har partia på Stortinget nærast overbydd kvarandre for å gi billigare prisar på ferjer og fly for folk i distrikta.

Regjeringa har gjort ferjer gratis og halvert prisen på flybillettar på kortbanenettet.

Nyleg kunne NRK fortelje at regjeringa også har bede Statens vegvesen greie ut gratis hurtigbåtbillettar på veglause samfunn og halvere prisen på andre samband.

Men så langt er det ingen som har sett på prisane på bussbillettane

– Eg syns billettprisane er litt for dyre, spesielt for dei som går på skule, seier Alexandra Silbermann.

Ho er ein av fleire nordlendingar som seier dei ville reist oftare med buss om billettane var billigare.

I ei spørjeundersøking utført av InFact for NRK og Amedia svarer nær seks av ti nordlendingar at dei ville reist meir kollektivt om prisane var lågare.

Prisane på bussen har auka kraftig over heile landet dei siste åra. I Bodø kostar eit månadskort på bussen nesten like mykje som eit parkeringskort for same periode.

Ein enkeltbillett for ein vaksen kostar i dag rundt 40 kroner i dei fleste norske byar.

Fakta om undersøkelsen Ekspander/minimer faktaboks Utfører InFact AS

Populasjon Nordland, innbyggere +18 år

Antall intervjuer 1 007

Vekting Kjønn, alder, partivalg 2021

Feilmargin Fra +/- 0,8 - 2,7 %-poeng gjelder politisk barometer

Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Periode 6. juni 2023

Vil halvere prisane

– Vi ønskjer å senke billettprisane til halv pris i distrikta og 25 prosent i byane.

Det seier fylkestingsrepresentant for Venstre i Nordland, Arne Ivar Mikalsen.

Han meiner billigare bussbillettar er eit viktig grep for å få stoppe flyttestraumen frå distrikta.

I ei spørjeundersøking svarer seks av ti nordlendingar at dei ville reist meir kollektivt om prisane var lågare. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Nordland er eit langt og stort fylke, og det gir ei avstandsulempe, seier Mikalsen.

– Det er ei ulempe å bu langt unna folk og då treng du transport. Og har du ikkje sertifikat, så treng du kollektivtransport.

Dei siste åra har befolkningsutviklinga i nord vore dyster lesnad. Men første kvartal i år auka innbyggjartalet i Nordland med over 800 personar, i all hovudsak på grunn av ukrainske flyktningar.

Trass i det er befolkninga likevel fallande i byar som Narvik og Mo i Rana.

Arne-Ivar Mikalsen (V) vil halvere prisane på bussbillettar i distriktet. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Skal vi gjere det attraktivt å få nok arbeidskraft, så må folk få eit tilbod på mange område, og dei som treng buss bør få det rimelegare enn i dag, seier Mikalsen.

Stortingsrepresentant for Nordland Dafinn Olsen i Frp seier at dei heller ikkje framand for tanken om billigare bussbillettar.

– Vi har sagt at vi ønskjer å sjå på studentkortet, og då synest eg vi skal vere villig til å sjå på kollektivprisar generelt, seier Olsen.

Kostar 180 millionar å gjere alle bussar gratis

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Monika Sande (Sp) seier at dette forslaget må greiast ut.

– Det er også viktig at vi har eit kollektivtilbod som folk kan ta, og då må vi vere sikker på at vi har økonomi til å også ha produksjon.

NRK har fått tal frå Nordland fylkeskommune som viser at innføring av gratis bussbillettar i heile Nordland ville kosta 180 millionar kroner. Då tek ein utgangspunkt i dei inntektene fylket har budsjettert med for buss i år.

Fylkesråden meiner det er urealistisk å snakke om gratis bussar i Nordland, slik som posisjonen i Stavanger kommune nyleg foreslo.

– Vi har lån og avdrag som skal betalast, vi har skular som skal byggast, vegar som skal reparerast og sikrast for ras. Så eg trur ikkje fylkeskommunen aleine kan ta på seg å bruke 180 millionar kroner på gratis buss, seier Sande.