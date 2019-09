Det var like før klokken 12 at politiet meldte om at to personer ble skadd i en eksplosjon på Austbø i Alstahaug kommune.

Klokken 12:37 sier politiet at to personer er alvorlig skadet og fraktes til sykehus med luftambulanse. Helsepersonell har drevet med livreddende førstehjelp på stedet, og de to skal være ved bevissthet.

Klokken 12:17 melder politiet om at luftambulanse har ankommet stedet, og at det blir gitt livreddende førstehjelp.

Politiet fikk melding om ulykken like før klokken 12.

Operasjonsleder Kjetil Kaalaas sier til NRK klokken 12:07 at eksplosjonen skal ha skjedd i forbindelse med arbeid på en båt.

Politiet på vei ut

Operasjonsleder Kaalaas sier til NRK litt over halv ett, at politiet er på vei til stedet, men at det tar tid fordi hendelsen fant sted på en øy.

– Politiet er på vei til stedet. Dette er en øy, så vi må først skaffe oss transport for å komme seg ut, og vi vil deretter opprette en sak om undersøke hva som har skjedd.

– Kan politiet si noe mer om årsaken til eksplosjonen?

– Vi har ikke fått noe melding om årsak, foruten at det har vært en eksplosjon i forbindelse med arbeid på en båt, sier operasjonslederen, like etter klokken 12.

Sendt til sykehus

Politiet meldte etter hvert om at to personer er regnet som hardt skadet, og fraktes til sykehus med luftambulanse og et Sea King-helikopter.