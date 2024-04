Litt varmere i nord neste uke

Temperaturene skal stige noe i nord neste uke, melder meteorologene.

Noen steder kan temperaturene nå opp i 10-11 grader.

Når vinteren har sluppet taket, snøen har smeltet og gammelt gress titter fram, blir det gjerne fare for brann i skog, gress og lyng. Meteorologene har for tiden ute et gult farevarsel som advarer folk om at vegetasjonen kan lett antennes. Farevarselet ble sendt ut mandag denne uka.

– Det er ikke ventet mye nedbør i Nordland. Lenger nord i indre strøk vil det være større sannsynlighet for nedbør, sier statsmeteorolog Marit Berger til NTB.