Legionella-smittet ved sykehjem døde

En beboer ved Lamarktunet på Sortland som ble smittet av bakteriesykdommen legionella, er død.

VOL omtalte saken først.

– Dette er noe som aldri skulle ha skjedd, sier kommunalsjef helse og omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, til NRK.

Pasienten døde som følge av sykdommen.

– En pasient på sykehjemmet vårt fikk påvist legionellasmitte forrige helg og døde av det etter relativt kort tid, sier Jacobsen.

Har en teori

Kommunens ledelse er sterkt preget av hendelsen og har lagt seg flat til familien.

– Kommuneledelsen hadde et møte med familien i går kveld. Vi beklaget sterkt at dette har skjedd. Vi har uttrykt at vi har medfølelse med dem, sier Jacobsen.

Sture Jacobsen, kommunalsjef helse og omsorg i Sortland kommune. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Årsaken til legionellasmitten er fortsatt ikke kjent.

Teorien er at det har vært oppvekst av legionella i varmtvannsanlegget. Kommunen har derfor satt i gang strakstiltak, som innebærer spyling av varmtvann med høy temperatur for å drepe eventuelle legionellabakterier i rørene.

Det er også bestilt nytt teknisk utstyr som skal forhindre at vanntemperaturen blir så lav at dette kan skje igjen.

Eldre særlig utsatt

I fjor døde fire personer av legionella i Sverige etter at totalt åtte personer ble smittet.

Gjennomsnittlig varsles det årlig om rundt 40 tilfeller av legionellasmitte i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Det har vært to større utbrudd, det første i Stavanger i 2001 og det andre i Østfold i 2005. Under det siste store utbruddet i Østfold i 2005 ble 55 mennesker smittet. Ti av dem mistet livet.

Sykdommen kan være dødelig. Alle kan bli smittet, men sykdommen rammer oftere eldre og immunsvekkede hardere.