Lager kampanje for å eliminere hepatitt C på Helgeland

Rundt 150 helgelendinger går rundt med kronisk hepatitt C (HCV). Ikke alle vet at de er smittet, skriver Helgelandssykehuset i en pressemelding.

I Norge har vi satt oss mål om at ingen skal dø eller bli alvorlig syke av hepatitt C etter 2023.

I den forbindelse har Helgelandsykehuset startet en kampanje for å eliminere virusinfeksjonen på Helgeland.

– En av utfordringene for å nå målet om et HCV-fritt Helgeland er at vi ikke vet hvem som kan være smittet, selv om de aller fleste i målgruppene er personer som har delt sprøyter med hepatitt C-positive, skriver sykehuset.

Behandlingen er gratis og prognosen for å bli helt frisk er svært god forklarer overlege Per Pedersen.

Hepatitt C er en betennelse i leveren forårsaket av et virus som smitter gjennom blod, og som hos 50-80 prosent av de smittede kan få et kronisk forløp, med risiko for utvikling av leverchirrose og leverkreft.

- Vi håper nå å få det såkalte R-tallet så lavt at hepatitt C kan avskrives i løpet av relativt kort tid, sier behandler Stein Feragen.