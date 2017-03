Lærerstudent Karianne: – Vi må slutte å snakke negativt om yrket

– Det er dumt at lærerutdanninga og læreryrket har fått et slikt negativt omdømme. Det snakkes negativ om, og lærere får kritikk. Slik skal det ikke være. Lærere må være stolt av jobben sin.

Det sier lærerstudent ved Nord Universitet i Bodø, Karianne Hansen Holm. Hun er for tiden i praksis som lærer ved Aspåsen skole i Bodø der hun leder undervisning for en rekke elever. Det i et yrke og en landsdel færre og færre vil søke seg til.

Kunnskapsdepartementet anslår nemlig at Nord-Norge vil ha behov for 4.000 lærere for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon de ti neste årene, skriver Aftenposten.

Bekymret

Utviklingen har pågått over tid. Ved lærerutdanningen i Bodø står ca. 40 prosent av førsteårs-studieplassene tom.

Arbeiderpartiet mener regjeringa har skylda for at for få ønsker å bli lærer.

Nestleder i Ap og leder for utdanningskomiteen Trond Giske er bekymret for barnas fremtid. Foto: Harald KrogtoftQ / NRK

– Nåværende regjering har ikke lyktes i å løfte statusen til læreryrket. Med flere hundre ledige plasser på utdanninga, samtidig som det er rekordhøy arbeidsledighet blant ungdom sier det seg selv at unge ikke ser på yrket som særlig attraktivt, sier Trond Giske, nestleder i Ap og leder for utdanningskomiteen.

Han er bekymret for dagens situasjon. På få år har det blitt ei kraftig forverring av søkertall og lærermangel, og flere kommuner opplever allerede nå en akutt lærerkrise.

Han er tydelig på hva som må gjøres: Yrket må snakkes opp

– Det er Norges viktigste yrke, og snakkes det ned blir det mindre attraktivt. Hvis trenden ikke snur vil vi ende med en akutt lærermangel, og de som jobber i skolen blir folk med videregående opplæring som høyeste utdanning, og det risikerer at barna våre ikke får skolegangen de har krav på.

Samler krefter

Regjeringa håper at lengre utdanning og høyere lønn vil inspirere flere når lærerutdanninga fra høsten av blir en femårig masterutdanning.

I likhet med Giske ser også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på mangelen i den nordlige landsdelen som en fremtidig krise. Nå må han samle kreftene for å unngå å måtte besøke små lærerutdanninger. Denne uken er han i Nord-Norge.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skal nå inspirere unge til å blir lærerstudenter. Foto: Harald Krogtoft / NRK

– Jeg vet ikke hvorfor det er slik i Nord-Norge, men det kan hende at det er andre utdanninger og utdanningsinstitusjoner som lokker mer. Vi må derfor gjøre desto mer for å få folk til å søke her, samt få folk til å faktisk flytte nordover for å ta jobben.

På kritikken fra Ap om at regjeringen har sviktet læreryrket med å ikke ha klart å heve statusen til yrket, etterspør Røe Isaksen Aps konkrete forslag.

– Det er pussig at kritikk skal komme fra et parti som har vinglet fra det ene til det andre. For vår er vi nødt til å gjøre mer enn det vi har gjort. Selv om vi har hatt et historisk løft for videreutdanning, må vi denne gangen gjøre flere konkrete tiltak.