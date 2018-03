Lærer drapstruet på skole i Nordland – politiet henter inn bombegruppe

Like etter klokken 11, mandag formiddag kom det meldinger om at en lærer hadde blitt drapstruet på Meløy videregående skole, avdeling Inndyr. Kort tid etter offentliggjorde politiet en pressemelding som bekreftet forholdet.

Operasjonsleder Kenneth Magnussen bekrefter opplysningene, og forklarer hva det var som skjedde.

– Politiet fikk en melding fra skolen klokken 09:00 i dag morges, om at en lærer hadde mottatt en konvolutt som inneholdt en drapstrussel og et hvitt pulver. Vi rykket deretter ut til stedet, sier han.

Politiet etterforsker nå saken hvor en lærer har blitt drapstruet på Meløy videregående skole, avdeling Inndyr i Gildeskål kommune.

– Noe man hører fra utlandet

Elever og rektor ved skolen er overrasket over at noe slikt kunne skje på et lite sted som Inndyr.

– Dette er jo noe man hører fra store byer og utlandet, sier rektor Kjetil Fagervik.

Han forteller at læreren som hadde fått brevet var preget. Etter at det drysset ut pulver av brevet, bestemte læreren seg for å ta det med seg til laboratoriet for å åpne det under mer kontrollerte forhold. Da var politi og helse allerede varslet.

Da han fikk se pulveret tok han kontakt med rektor.

Henter inn bombegruppe

Brevet skal ifølge politiet ha ankommet skolen før helgen, men skal først ha blitt åpnet i dag, mandag. Operasjonsleder Magnussen sier at de hadde en klar plan da de ankom skolen.

– Vi passet på at alle de som hadde vært i kontakt med brevet ble igjen på skolen fram til vi hadde avklart hvordan vi skulle forholde oss videre med nasjonale fagmyndigheter.

– Hvilke fagmyndigheter er dette?

– Vi har hatt kontakt med flere, men eksempelvis CBRNe-senteret (Nasjonal behandlingstjeneste for farlige stoffer), og bombegruppen fra Oslo skal komme hit for å ta hånd om brevet.

Jens-Andreas Lind Aakre og resten av klassen var på vei til klassetur da brevet ble oppdaget. Foto: Per Willy Larsen / NRK

– Ble redd

Jens-Andreas Lind Aakre og klassekameratene var på vei til klassetur da beskjeden om brevet kom. De fikk straks beskjed om å snu og vente inne på skolen. Mellom 30 og 45 minutter senere fikk de beskjed om hva som hadde skjedd.

– Jeg ble jo redd for hva det pulveret kunne være. Det er en skummel følelse, sier Lind Aakre.

Rundt klokken 12 fikk elevene beskjed om at de kunne gå hjem. Alle som hadde vært i kontakt med pulveret fikk beskjed om å dusje og vaske klærne.

Tar ingen sjanser

Politiet har nå åpnet skolen for normal drift, men studierektor på Inndyr Marita Martinussen, bekrefter at skolen er stengt for dagen.

– Jeg vil understreke at vi ikke har noen grunn til å tro at de hvite pulveret i konvolutten er farlig, men vi tar slike trusler på alvor. Derfor tar vi ingen sjanser, og følger alle forholdsregler.

Nå begynner etterforskningen som forhåpentligvis skal avsløre hvem som har sendt dette brevet til skolen.

– Den etterforskningen kommer til å gå sin gang, avslutter Magnussen.