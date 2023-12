Har aldri vært likere: – Vil tro at forvekslingsfaren øker

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Humorprogrammet Uti vår hage lanserte for 20 år siden en «konspirasjonsteori» om at Nidar prøvde å lure kundene til å kjøpe Mokkabønner på bekostning av Kremtopper ved å gjøre pakkene like.

– Jeg husker at jeg og min daværende kjæreste hadde lagt merke til at pakkene var like.

Det sier komiker Harald Eia.

– Da kom ideen om at det var gjort med vilje for å lure travle kunder i butikken. Jeg, Bård (Tufte Johansen) og Atle (Antonsen) skrev sketsjen og fikk lurt den med i TV-programmet Uti vår hage, fortsetter han.

Se sketsjen om Mokkabønner her:

Sammen med kompanjongene Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen skrev de sketsjen om de til forveksling like pakkene.

I sesongavslutningen «Hulter til bulter» gjøres det et poeng av at Mokkabønner og Kremtopper må stå «tett i tett», slik at kundene tar feil.

Videre lanseres «konspirasjonsteorien» om at ingen liker Mokkabønner, og at salget er elendig.

Derfor endret Nidar designet på eskene slik at de ble til forveksling lik Kremtopper i et forsøk på å øke salget – i hvert fall ifølge sketsjen.

Atle Antonsen, Harald Eia og Bård Tufte Johansen fengslet TV-seerne gjennom to sesonger av humorprogrammet Uti vår hage Foto: Fire Øyne / NRK

Bruke ukelønnen på Kremtopper – fikk Mokkabønner

Problemstillingen som omtales i sketsjen har faktisk skjedd i virkeligheten.

En som har tatt med seg feil pakke hjem, er redaktør i fagavisen Dagligvarehandelen, Are Knutsen.

– Ja, opptil flere ganger, sier han til NRK.

– Den aller verste gangen skjedde i min barndom. Da brukte jeg hele ukelønnen min på en eske Kremtopper. Så kom jeg lykkelig hjem, åpnet pakken og der lå det altså Mokkabønner. Den hendelsen sitter i ennå, humrer Knutsen.

De nye pakkene tror han ikke hjelper stressede folk i butikkhyllene.

– Jeg syns de er til forveksling like. Hele designavtrykket, med logo, plassering av ulike elementer og den gule fargen – det er veldig likt, sier han og legger til:

– Jeg vil tro at forvekslingsfaren øker enda litt til for oss som har det litt travelt i butikken.

Are Knutsen er redaktør for ukeavisen Dagligvarehandelen, og en ivrig Kremtopp-entusiast. Foto: Dagligvarehandelen

Derfor følte han på en slags rettferdighet da han så sketsjen i Uti vår hage i 2003.

– Det betød at jeg ikke var alene, og det føles alltid godt. Jeg antar at også Harald Eia har fått med seg at enkelte har tatt feil.

– Maskorama vs. Makta

Og det har komikeren fått med seg.

– De er helt utrolig like. Jeg er litt overrasket over det. Det er som å ha likt design på en barnebok med Peppa Gris og en bok av Karl Ove Knausgård, sier Harald Eia.

Harald Eia mener Mokkabønner er mer sofistikert i smaken enn Kremtopper – og sammenligner produktet med TV-serien Makta. Her gomler rollefiguren Reiulf Steen på et eller annet godt. Det er uvisst om det er Mokkabønner, Kremtopper – eller noe helt annet på asjetten. Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Han mener sjokoladene er helt ulike, selv om pakkene kanskje ikke skulle tilsi det.

– Kremtopper har en søt og mild smak – omtrent som Maskorama. Mokkabønner er mer voksen i smaken og mer sofistikert – litt som Makta.

– Hva tror du selger mest?

– Kremtopper. Men det kan hende at Mokkabønner har en bra posisjon i juletiden. Det skal liksom alltid være en skål med vond sjokolade på bordet. Det hører med.

– Er du Team Kremtopper eller Team Mokkabønner?

– Krem! Men jeg spiser det sjeldent. Det blir litt mye krem for meg.

Mokkabønner ble lansert i 1917 og ble først solgt i løsvekt. Tre år senere kom Kremtopper på markedet. I 1926 kom Mokkabønnene i eske for første gang. Både den røde hatten, som kalles Fez, og formen på bønnene er inspirert av kaffens historie. Denne esken ble lansert på 1940-tallet. Mokkabønnene har trolig fått navnet sitt etter byen Mocha i Jemen, som lenge var viden kjent for sin kaffeeksport. I 1956 endret Nidar Mokkabønnenes design, med en arabisk sjeik til hest. Bakgrunnen var et ønske om å gjøre produktet mer synlig i butikkhyllene. I 1956 endret pakkene igjen design, denne gang til den karakteristisk damen som danser ved siden av en rykende kaffekopp. I forbindelse med 100-årsjubileet til Mokkabønner i 2017 prydet disse fire designene Mokkabønnene i en periode. Høsten 2023 endret Nidar designet på Mokkabønner igjen. Denne gangen ville man fremheve den nye Nidar-logoen som kom i 2019. Eskene til Kremtopper fikk et lignende design.

Krem topper salget

– Produktene har vært ganske like i mange år, men vi har fått få henvendelser om at folk syntes det er vanskelig å velge riktig.

Det sier Elisabeth Aandstad Ekheim, kommunikasjonsdirektør i Orkla.

Hun sier årsaken til at pakkene ble endret i høst var først og fremst for å få på plass til en oppdatert Nidar-logo.

Designet på eskene til Kremtopper og Mokkabønner ble endret i høst, opplyser Nidar. Foto: Marius Guttormsen / NRK

I tillegg ville man gjøre designet på Mokkabønner litt mer tidsriktig.

– Gjør likheten på pakkene at folk tar feil produkt – slik det hevdes i sketsjen?

– Det ikke vært mange henvendelser til oss om dette, nei.

– Hvilket av de to produktene selger mest?

– Kremtopper selger mest. Salget av Kremtopper og Mokkabønner er ganske stabilt.