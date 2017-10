Kan bli dyrt uten bilforsikring

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen at eiere av kjøretøy uten forsikring, automatisk skal få tilsendt et gebyr på 150 kroner i døgnet. Over 100.000 kjører uten lovpålagt forsikring, sier Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen, til NRK.