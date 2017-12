Julematen kan ende med tragedie

Julen kan være en slitsom tid for mange kjæledyr. Huset bugner over av julemat og julesnop, og det er ikke bare mennesker som lar seg friste. Dessverre ender spesielt mange hundeeiere opp hos dyrlegen i julen, det skriver Tryg Forsikring i ei pressemelding.

– Den vanligste juleskaden er hunder og katter som har spist noe de ikke skulle.

For hundene sin del er det oftest alle typer sjokolade, men også druer, rosiner, store bein, bolledeig og ting som kan sette seg fast i mage-tarm-kanalen, sier veterinær Tor Kvinge.

Forsikrer kjæledyrene for millioner

Nordmenn bruker en halv milliard kroner i året på å forsikre sine firbeinte kjæledyr, melder Tryg Forsikring om, og at dyrene sliter i jula merkes, melder de.

– Forgiftningsskader øker i juletiden, men erfarne hundeeiere vet at tradisjonell julemat og julesnop for oss mennesker kan være farlig å få i seg for våre firbeinte venner, sier Brandeggen.

Slik sikrer du dyrene

Ikke gi hunden din julemat Foto: Colorbox

JULEKVELDEN: Pass på innpakningspapir og innpakningsbånd. Disse kan kvele katter. Ikke fall for fristelsen å gi kjæledyrene salt eller søt mat.

SJOKOLADE: Må unngås! Mørk sjokolade kan i verste fall føre til alvorlig forgiftning. 140 gram sjokolade kan ta livet av en hund på 25 kilo.

BAKST: Gjærdeig kan sprenge på i magesekken og føre til alkoholforgiftning

BRANNSKADER: Vær forsiktig med levende lys, åpne peiser og varme gryter. Hver jul brannskades hunder og katter. Tynne ledninger med julelys kan være fristende å tygge på for katter og valper.

JULEBLOMSTER: Julestjernen er giftig, det samme er flere andre blomstertyper.

KAST RESTENE: Pinnekjøtt og ribbe er farlig for hunder. Hunden kan bli alvorlig syk av julemiddagen din.

AKUTT NYRESVIKT: Druer og rosiner er også farlig. Tryg Forsikring har hatt saker hvor hunder har fått akutt nyresvikt.

BE OM HJELP HJELP: Dersom du mistenker hunden din for å ha spist noe som kan være farlig, eller du ser at allmenntilstanden er nedsatt, er det viktig å kontakte en veterinær. Ved forgiftning kan Giftinformasjonen kontaktes på tlf. 2299 1300.