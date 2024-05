Snart er det ny høytidshelg med 17. mai og pinse. Vi mangler egg, men butikkene bugner over av billige bær.

Hos Coop, Rema 1000 og Spar koster ei kurv med jordbær 29,90 kroner.

– Prisene er levelig. Det gjør at man har råd til å unne seg jordbær til pavlovaen, sier Grete Alstad.

Hun står på Rema 1000 butikken i Bodø sentrum og handler bær til morgendagens kake.

Hun er ikke den eneste kunden som benytter seg av tilbudet.

– Jeg er veldig glad i disse prisene. Jeg mener at det er nær en halvering fra i fjor, og det er jeg kjempefornøyd med, sier Kristin Alvenes Skeibu.

Det gjør at hun kjøper mer enn bare ei kurv.

– Jeg hadde planlagt å handle jordbær, men nå tar jeg ei kurv ekstra.

Grete Alstad må ha jordbær på pavlova kaka. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Salgstoppen for jordbær

Uken før 17. mai og selve 17. mai-uka er de to største bærukene i året, ifølge kommunikasjonsrådgiveren i Coop, Simen Kjønnås Thorsen.

– Jordbær er det klart mest populære bæret blant nordmenn, og dette blir ekstra tydelig når det nærmer seg nasjonaldagen, sier han.

Coop solgte nesten 600.000 kurver med jordbær i forrige uke, det er 180.000 kurver mer enn samme uke i fjor. Thorsen sier de vet at kundene er glad i bær, og de forventer at denne uken blir salgstoppen for jordbær.

Jordbærene som selges i norske butikker kommer fra Nederland, Belgia, Marokko og andre sydlige land. Foto: Katrine Sørgård Olsen / NRK

– Til 17. mai går det mye jordbær uansett, men det hjelper også at nesten hele landet venter sommervær.

Siden de vet at dette er årers største bæruke, så har Coop planlagt for å selge mye bær denne uken.

– Når det gjelder jordbærene vi har på tilbud, er dette en planlagt kampanje og vi har planlagt for å selge enorme volum, men salget har likevel overgått forventningene. Fordi både været og prisen har vært såpass bra lenge, så kan det hende at det er lite bær i enkeltbutikker, men det fylles opp fortløpende, sier Thorsen.

Verken Rema 1000, Spar eller Coop vil svare på om de tjener penger på å selge jordbær til 30 kroner kurven.

Dette er spørsmålene vi har stilt butikkjedene: Ekspander/minimer faktaboks Hvilke bærtyper har dere på tilbud nå?

Hvorfor?

Hvor er disse bærene fra?

Tjener dere noe på å selge disse bærene alene, eller handler det bare om å få kunder inn i butikk?

– Norske jordbær er best

Bærene kommer fra Nederland, Marokko og andre sydlige land.

Det har sin helt naturlige årsak.

– Våre kunder elsker norske bær og vi gleder oss til at de kommer på markedet, men fram til da er vi avhengig av å importere bærene fra utlandet. Vi har kampanje på jordbær og blåbær, noe som vi vet våre kunder kjøper mye av i mai, sier Marit Myklestad, kategori og innkjøpsdirektør for frukt og grønt i Rema 1000.

Jordbærene som selges i norske butikker kommer fra Nederland, Belgia, Marokko og andre sydlige land. Foto: Daniel Hong Hansen

Men bærene fra Nederland er en god nummer to, ifølge Eva Teigum. Hun har også sikret seg kurver med bær på Rema 1000 i Bodø.

– Jeg syns de utenlandske er blitt mye bedre med årene. De ligner litt på de norske enn det de gjorde før, sier hun og legger til:

– Men norske jordbær er selvfølgelig best.