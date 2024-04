Jektefartsmuseet i Bodø kåret til årets museum

Jektefartsmuseet er kåret til årets museum i Norge for 2024. Det skriver Museumsforbundet i en pressemelding.

Juryen bak prisen mener museumet har vist en imponerende evne til å bygge videre på sine styrker.

– Museet fremstår som motivert for å utvikle seg, og går ikke av vegen for å tenke nytt for å nå ut til omverdenen. Museet jobber svært godt med kreative formidlingskonsepter som evner å gjøre historien de skal formidle engasjerende, forståelig og aktuell, heter det i begrunnelsen.

Jektefartsmuseet åpnet i 2019. Svalbard museum og Hurtigrutemuseet var de to andre nominerte.