Ingen funn som underbygger at det var et ekte våpen

Onsdag 10. april rykket politiet ut til en skole i Vesterålen etter en melding om at en mindreårig elev skal ha vist fram et våpen til medelever i skoletiden.

Politiet opplyser nå at de ikke har gjort noen funn som underbygger at det var et ekte våpen.

Det skriver politiet i Nordland i en pressemelding.

– Våpenet er ikke funnet, men politiet har heller ikke funnet noen holdepunkter for at barnet har fått tak i et ekte våpen. Politiet har heller ikke funnet noe som underbygger en intensjon om å skade noen, og vi anser heller ikke at det skal være noen fare forbundet med hendelsen, skriver politiadvokat Torgeir Kvitvik i pressemeldingen.

Kvitvik opplyser også at politiet var til stede ved flere anledninger på den aktuelle skolen i dag som et trygghetsskapende tiltak.

– Politiet driver kontinuerlig med forebyggende arbeid, i samarbeid med skolene. Vi kommer blant annet til å delta på foreldremøte på den aktuelle skolen i neste uke. Det gode samarbeidet med skolene i Vesterålen kommer vi til å videreføre også i tiden fremover.