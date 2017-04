I dag kan 100 personer miste jobben her

I 2015 omsatte bedriften MaxMat AS for 360 millioner kroner. Likevel står rundt 100 ansatte nå i fare for å miste jobben.

– Vi har gått med overskudd i flere år. Vi er den eneste bedriften i konsernet som har gått med overskudd, sier hovedtillitsvalgt Arnt Hatten.

I januar ble det kjent at en intern arbeidsgruppe i eierselskapet Insula har lagt inn et forslag om å avvikle aktiviteten til fiskefarseproduksjonen på Rønvikleira og på Alstad i Bodø sommeren 2018.

SJOKK: – De ansatte reagerte med sjokk og skuffelse, sier hovedtillitsvalgt hos MaxMat i Bodø, Arnt Hatten. Foto: Amanda Rørmark Åsberg / NRK

– Alt ligger an til at vi blir lagt ned. Det er de signalene vi har fått. Vi har levert en innstilling til styret med egne beregninger som vi mener beviser lønnsomhet i Bodø, men jeg har inntrykk av alt er avgjort på forhånd.

Ettersom flere par jobber i bedriften vil også hele familier bli rammet dersom to inntektskilder rammes samtidig. Også for Hatten kan jakten på en ny arbeidsplass bli vanskelig.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg er kommet opp i en alder som gjør meg mindre attraktiv på arbeidsmarkedet, så for min del gjelder det bare å holde øynene åpne dersom det dukker opp muligheter, sier han.

Hadde lokale eiere

Administrerende direktør i Insula AS, Sigvald Rist. Foto: John Inge Johansen / NRK

MaxMat hadde opprinnelig lokale eiere som startet opp i Bodø i 1985. I 2015 ble de kjøpt opp konsernet Insula AS. De eier også to andre bedrifter som lager fiskeprodukt, og som tidligere var konkurrenter av MaxMat.

– Årsaken til at Insula gjør dette, er at de tror de skal få høyere fortjeneste med å ha to hovedproduksjonsenheter i Norge. Det er ikke vi enige i.

Administrerende direktør Sigvald Rist i Insula AS, Sigvald Rist ønsker ikke å kommentere saken før det er tatt en endelige avgjørelse og de ansatte er orientert.

Men i januar sa han til NRK begrunnet han forslaget om nedlegging med et stadig tøffere sjømatmarked og økt prispress hos Norges lavpriskjeder.

– Ledelsen har kommet frem til at den mest levedyktige og fremtidsrettede bedriftsmodellen innebærer å samle og i større grad rendyrke produksjonen ved to av konsernets produksjonsenheter, opplyste Rist i januar.