MaxMat i fare for å legges ned – 130 ansatte kan miste jobben

– Folk er nedtrykt og tar det fryktelig tungt. Alle er i sjokk, sier hovedtillitsvalgt Arnt Hatten ved Maxmat i Bodø til NRK.

Ifølge an.no fikk rundt 100 ansatte innkallelse til et møte tirsdag ettermiddag. Der fremkom det at en intern arbeidsgruppe i eierselskapet Insula har lagt inn et forslag om å avvikle aktiviteten til fiskefarseproduksjonen på Rønvikleira og på Alstad i Bodø sommeren 2018.

– Vi hadde forventet at kanskje en av de to produksjonene ville bli nedlagt, men at begge produksjonene i Bodø er til forslag om nedleggelse hadde ingen sett for seg, sier Hatten.

Stramt arbeidsmarked

På styremøtet 5. april skal Insula behandle saken og avgjøre skjebnen til bedriften, som har vært en del av Bodø siden 1985. Hvis nedleggelsen blir et faktum vil hele 130 ansatte miste jobben. Det kan bli tøft i et lite arbeidsmarked.

SJOKK: – De ansatte reagerte med sjokk og skuffelse, sier hovedtillitsvalgt hos MaxMat i Bodø, Arnt Hatten. Foto: Amanda Rørmark Åsberg / NRK

– Det vil ikke bli lett å gå ut fra dørene her, og rett i ny jobb. Arbeidsmarkedet er stramt, og det er ikke mange ledige stillinger, sier han skuffende.

Ettersom flere par jobber i bedriften vil også hele familier bli rammet dersom to inntektskilder rammes samtidig. Også for Hatten kan jakten på en ny arbeidsplass bli vanskelig.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg er kommet opp i en alder som gjør meg mindre attraktiv på arbeidsmarkedet, så for min del gjelder det bare å holde øynene åpne dersom det dukker opp muligheter. Jeg har ingen planer akkurat nå, sier han.

Kartlagt produksjonen

Ifølge administrerende direktør Sigvald Rist i Insula AS har ledelsen det siste året arbeidet med å kartlegge hva som må til for å sikre en lønnsom og fremtidsrettet produksjon av de to produksjonsgruppene.

Et stadig tøffere sjømatmarked og økt prispress hos Norges lavpriskjeder skal være grunner til at tiltak må gjøres.

Administrerende direktør i Insula AS, Sigvald Rist, sier at en endelig avgjørelse ikke blir tatt før i april. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Ledelsen har kommet frem til at den mest levedyktige og fremtidsrettede bedriftsmodellen innebærer å samle og i større grad rendyrke produksjonen ved to av konsernets produksjonsenheter, skriver Rist i en e-post til NRK.

Rist understreker at bedriften, som i 2015 omsatte for hele 360 millioner kroner, ikke er besluttet nedlagt til tross for forslaget.

Det var i 2015 at Insula tok avgjørelsen om kjøpe milliardkonsernet etter lang tids medeie av Rema 1000.

Har håp

Hvis nedleggelsen blir vedtatt vil dagens produktsortiment flyttes til gjenværende produksjonsenheter, ifølge Rist. Ifølge tillitsvalgt Hatten vil de ansatte få mulig til å søke på interne utlysninger innad bedriften ved en eventuell nedleggelse. Han er allikevel usikker på om de vil bli et tilbud til alle.

– Har dere håp for at nedleggelsen ikke blir en realitet?

– Vi har alltids et håp, men det hele kommer an på hva og hvor mye de har bestemt seg for på forhånd. Om de er villige til å høre på våre alternativer vet jeg ikke, avslutter han.

Rist opplyser om at de ansatte vil få anledning til å bli hørt i prosessen.