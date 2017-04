Hun er ny regionredaktør for NRK i Nord-Norge

Kunst har siden desember fungert i stillingen, og kommer fra stillingen som distriktsredaktør i NRK Nordland hvor hun har vært siden 2002.

Før dette var hun redaksjonssjef og distriktsredaktør i NRK Finnmark.

– De tre nordnorske NRK-kontorene har allerede en høy oppslutning blant publikum, men vi har en ambisjon om å få et bedre fotfeste digitalt. På sosiale medier, nett og der folk oppdaterer seg på nyheter og det som skjer, sier Kunst.

– Vi skal også i gang med det som blir et stort løft for distriktene, som handler om å få løftet flere saker fra våre distrikter opp nasjonalt. På alle plattformer, fortsetter hun.

Valgt til president i CIRCOM

I 2016 ble Kunst valgt til president i den europeiske regionale kringkastingsorganisasjonen CIRCOM Regional, og har gjennom denne organisasjonen og andre europeiske verv over flere år arbeidet med medier og medieutvikling.

– Kunst vil sørge for at NRK i nord tar plass på alle plattformer, med viktige nyheter og direkte tilstedeværelse. Vår ambisjon er også at Nord-Norge må ta eierskap til nasjonale fagområder, spesielt på nyhetssiden, sier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen.

Mye brukt som foredragsholder

Kunst har vært mye brukt som foredragsholder for andre europeiske allmennkringkastere som har ønsket å høre mer om flerfunksjonelle redaksjoner, videojournalistikk, nye arbeidsformer og arbeidsflyt.

Den nytilsatte regionredaktøren for Nord-Norge kommer opprinnelig fra Karasjok, er gift og har to voksne sønner på 24 og 28 år.