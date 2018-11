Hill-Marta Solberg elsker Nordland og kan bli Årets Nordlending

15. november hadde sortlendingen sin siste arbeidsdag etter ni år som fylkesmann i Nordland.

Før den tid var hun blant annet sosialminister under flere regjeringer og nestleder i Arbeiderpartiet. «Solberg er en av de mest markante og ruvende politiske skikkelsene Nordland har fostret» heter det i juryens begrunnelse.

– Hvilken rikspolitisk betydning har det hatt at du er nordlending?

– Det er vanskelig selv å bedømme. Men jeg er av den oppfatning at det er utrolig viktig at Nordland og Nord-Norge er godt representert, aktiv og involvert sentralt. Det er hele tiden behov for kunnskap om landsdelen i departement, direktorat og på Stortinget for den saks skyld. Det er langt fra Nordland til Oslo, men det virker utrolig mye lenger andre veien.

Selv kommer hun ikke til å sette seg i godstolen i tida som kommer.

Karantenenemnda

– Jeg kommer til å være i aktivitet, og har fortsatt noen verv jeg skal følge opp. Jeg er for eksempel fortsatt leder for karantenenemnda – som vurderer om politikere som går ut av regjering kan gå rett over i annet arbeid eller ikke. Privat har jeg mange ting som har vært lettere forsømt, som vil ta mye tid framover. Jeg pleier å si jeg har 30 prosent stilling som vaktmester for eget hus og hytte.

– Noen skriver bok ...

– Jeg har alltid pleid å si nei, jeg tror ikke det. Jeg får ta stilling om temaet dukker opp.

Mange innleder også pensjonisttilværelsen med en ferietur. Etter år med pendling, har ikke Solberg stort behov for å reise.

– For meg er det viktigste å få være i ro hos meg selv med mine nærmeste rundt meg. Det gir en god følelse, og det er noe jeg har savnet, medgir hun.

Mangfoldig og vakkert

– Hva kommer du til å tenke tilbake på med størst glede?

– Jeg er full av takknemlighet for alle de mulighetene jeg har fått, og de arbeidsoppgavene jeg har hatt. Full av takknemlighet for et yrkesliv som har gitt meg stor glede – ikke minst de siste årene som fylkesmann for 44 nordlandskommuner, hvor jeg har kunnet følge med i utviklingen, samt veilede og føre kontroll og tilsyn. Det har vært kjempeinteressant. Jeg kommer nok til å følge med i fylket også i fortsettelsen.

– Hva er Nordland for deg?

– Nordland har vært mitt virkeområde på så mange måter over veldig lang tid. Jeg er født, oppvokst og bosatt her. Jeg har fått representere Nordland politisk og virket som fylkesmann på slutten. Jeg er kjempeglad i Nordland. Det er nok ett av de mest mangfoldige fylkene Norge har, med en lang kyststripe, øyer, fjorder og fjell – og jeg er ikke et sekund i tvil om at det er det vakreste.