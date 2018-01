Innbyggere, turister og kunstinteresserte har samlet seg nedenfor fyret i Henningsvær i Lofoten. Det er minusgrader og allerede mørkt, selv om klokka bare er noen minutter på fem denne lørdags ettermiddagen.

Fyrlykta de ser opp mot har i 160 år sendt ut livbergende signaler til fiskere og sjøfolk som ferdes på Lofothavet.

Nå er det den verdenskjente kunstneren, Yoko Ono som har sendt ut en beskjed over det vintermørke Lofothavet.

«I love you»

Så plutselig skjer det. Et glimt. To glimt. Tre glimt.

Det ligner et morsesignal, men er i virkeligheten Onos kunstneriske morsespråk, kalt Onochord.

– La oss sende et lys til hverandre og la oss sende kjærlighet, sier Ono i pressemeldingen om verket.

De tre glimtene står for hvert sitt ord og kan ses helt til Steigen, som ligger på andre siden av Vestfjorden.

– Det er så mye redsel, forvirring og sinne i verden, og det er fint å ha et øyeblikk hvor vi kan tenke på kjærlighet i stedet for all mulig annet, utdyper Ono.

Selv sitter hun i New York og følger signalene fra et webkamera når småkalde lofotinger og turister denne lørdags ettermiddagen følger hennes oppfordring, og blinker ut det samme signalet med sine lommelykter ut i mørket.

Ett glimt.

– I

To glimt.

– LOVE

Tre glimt.

– YOU

Attraktiv plass

Venke Hoff har fått utmerkelser for sitt arbeid mot å fremme kunst i Henningsvær. Det var hun som gjorde det mulig for Yoko Ono å sende ut lyssignalene sine lørdags ettermiddag.

– Venninnen min Luise Faurschou jobber internasjonalt med «art 2030», Yoko Ono hadde spurt henne en dag om hun kjente noen i Nordområdene med et fyrtårn. Da hadde hun sagt ja, og tenkt på meg, forteller Hoff.

Hoff forklarer at Lofoten er attraktiv i kunstverden, og mange kjenner allerede til plassen. Hun legger til at utrykket «I love you» er jo i høyeste grad internasjonalt, det er derfor et fint symbol for Onos kunst.

I forkant av lys-sermonien måtte Hoff sende ut et navigasjonsvarsel, for å sikre at ingen som navigerer langs kysten skulle misforstå signalet.

– Hvis det er lyssignal som kan oppfattes på en spesiell måte for sjøfarne, så bør det meldes om det, sier Hoff.

Berømt

Den 84 år gamle kunstneren ble berømt da hun på 60-tallet innledet et forhold med musikeren John Lennon fra The Beatles.

The Beatles opplevde på den tida en verdensomspennende suksess, og da bandet ble oppløst året etter at Lennon og Ono giftet seg, valgte mange fans å legge skylda på Ono.

Det har blitt avvist av de øvrige bandmedlemmene, men var et stempel som lenge fulgte henne.

Ono har hele tiden jobbet aktivt som kunstner og har stilt ut sine multimediale verker over hele verden.

Denne gangen er det fiskeværet i Vågan i Lofoten, kunstneren har sett seg ut.

Om kunstverket Ekspandér faktaboks ONOCHORD ble først laget i 2004, oppfordringen til folk flest var å ta lommelykter eller lightere i bruk, og sende meldingen til andre.

Prosjektet produseres av Faurschou Art Resources i samarbeid med KaviarFactory i Henningsvær.

Målet med ONOCHORD er å få så mange mennesker som mulig til å være mottakere og avsendere av beskjeden «I love you».