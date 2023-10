Her er Brønnøys nye ordfører

Ordfører-kabalene over fylket begynner så smått å bli ferdige. I Brønnøy ble det formelt klart i dag at Siv Aglen fra Arbeiderpartiet blir ny ordfører etter Eilif Trælnes fra Senterpartiet. Ap gjorde et brakvalg og fikk over 43 prosent av stemmene.

Frode Granås la frem forslaget om Aglen som ordfører på vegne av det valgtekniske samarbeidet Ap, SV, R, Frp og Sp.

Aglen ble valgt enstemmig, og ble gratulert av avtroppende ordfører Eilif Trælnes (Sp).

– Jeg håper jeg kan være en samlende ordfører, som kan få folk til å snakke sammen. At vi får diskutert uenigheter og komme fram til de beste løsningene for kommunen. Vi står foran ganske store utfordringer, så vi trenger et løsningsorientert kommunestyre.

Den første store saken er budsjettet ok kommuneplanen for de neste fire årene. Aglen peker også på andre utfordringer.

– Vi har et næringsliv som trenger å vokse, vi trenger å skape framtidas arbeidsplasser og en god kommune å bo i, sier Aglen.

Mads Lund Nielsen fra SV blir varaordfører.