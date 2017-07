Henter islandsk landslagsspiller

Bodø/Glimt og Breiðablik er enige om en overgang for midtbanespilleren Oliver Sigurjónsson (22). I dag ble klubbene enige om en overgang for midtbanespilleren, som har to landskamper for Island og har spilt store deler av sin karriere i laget fra Kópavogur, Breiðablik. Medisinsk test og enighet om de personlige betingelsene er det eneste som gjenstår før overgangen kan bli et faktum.