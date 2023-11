Har vedtatt bygging av The Whale

Onsdag vedtok styret i The Whale AS bygging av opplevelsessenteret The Whale, sier styreleder Benn Eidissen til VOL.

I september kom nyheten om at staten bevilger 74 millioner kroner til The Whale.

Summen sikrer videre framdrift i prosjektet, som har ei totalramme på 455 millioner kroner. I tillegg til statlig støtte, har fylkesrådet i 2021 satt av 55 millioner kroner til senteret.

90 millioner kommer totalt fra både kommunen og kommunens fond, Andøyfondet.

I tillegg har 50 millioner kroner kommet fra Samfunnsløftet til Sparebank 1 Nord-Norge.

Med finansiering på plass, begynner nå arbeidet med realiseringen av denne enestående attraksjon.

I tillegg får selskapet nå en daglig leder på tilnærmet heltid. Det er Børre Berglund.

Eidissen sier at målet er at åpningen av det The Whale skal skje våren eller sommeren 2026.