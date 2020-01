Fra skrivestua i fjæresteinene på nordsiden av Bodø har han Vestfjorden i sidesynet. Herfra triller det ut sanger med skråblikk på kjærligheten, livet og politisk udugelighet.

Fjoråret var Halvdan Sivertsens mest aktive konsertår noensinne. Når han nå runder 70 har han tenkt å unne seg en liten pause fra artistlivet.

– Da blir det kanskje tid til å være kjæreste, pappa, bestefar og kompis. Jeg skal gå på ski, reise med tog og se lange Netflix-serier – gjøre alt det morsomme jeg må forsake som turnerende artist.

Men pausen varer bare fram til sommeren. Da skal visekongen fra Bodø spille på mange festivaler, flere av dem som headliner.

– Det føles som et stort ansvar. Så mange fantastiske artister, og så skal jeg komme der helt til slutt.

Nordnorsk visebølge

Halvdan Sivertsen albumdebuterte i 1973 med Halvdan 23 1/2 år, og har etter hvert opparbeidet seg et stort og trofast publikum.

Halvdan Sivertsen har en lang karriere å se tilbake på. 46 år har gått siden han slapp sin første plate.

I årene som fulgte ble han en viktig del av den nordnorske visebølgen med protest og opprør.

LABBETUSS: Halvdan sjarmerte hele nasjonen som Barne-TV onkel sammen med Labbetuss og Vibeke Sæther. Foto: Aftenposten/NRK

– Kan en vise forandre verden? Nei, jeg tror ikke det. Men det fine med protestviser er at de kan bety noe for den enkelte. De kan gjøre en forskjell i livet til folk.

Selv om mange av sangene hans har et politisk budskap, likte Halvdan Sivertsen dårlig at han ble kumulert inn i bystyret på 1980-tallet.

Det var vararepresentanten som måtte ta støyten.

ENGASJERT: Halvdan Sivertsen som trubadur på Trolltampen 1977. Her framfører han «Kjærlighetsvisa» Foto: NRK

I de fire årene vervet varte sørget Halvdan for å ha spillejobb hver gang det var møte i bystyret. Han ble ikke gjenvalgt.

Halvdan Sivertsen er kanskje mest kjent for folkekjære sanger som «Kjærlighetsvisa» og «Sommerfuggel i vinterland».

Sistnevnte har mange mennesker tatt til seg. Den har vært brukt i språkopplæringen av innvandrere og står i skolesangbøker.

Gjennom årene har det blitt 18 albumutgivelser og seks Spellemannspriser, inkludert samarbeidet med Gitarkameratene.

SUKSESS: De originale Gitarkameratene besto av Jan Eggum, Øystein Sunde, Halvdan Sivertsen og Lillebjørn Nilsen. Foto: Greve, Jan / SCANPIX

I 2017 slapp han sin siste plate «Ennu ikke landa». Selv om han mener at å skape ny norsk musikk er et viktig arbeid, vet han ikke om det blir flere plateutgivelser.

– Jeg har noen skisser liggende. Men jeg er usikker på om det er verdt å gi ut mer musikk.

Tidligere har Sivertsen uttalt at han tror at folk egentlig ikke vil ha nye sanger. De vil høre de gamle, kjente og kjære. Han innrømmer at han er litt sånn selv også når han er på konserter.

– Jeg liker å skrive ny musikk. Det jeg ikke liker er å gi den ut. Det å skulle gi fra seg en masse hjertebarn, som noen skal mene en masse om.

Men han har ikke skrevet sin siste sang og har ikke tenkt å pensjonere seg. Selv om han har blitt en moden mann har han fortsatt mye på hjertet.

Begge foreldrene hans ble 92 år gamle, så han føler han kan holde på i mange år til.

– Hvis jeg er så heldig at jeg får følge i deres genetiske fotspor skal jeg være veldig takknemlig. Samtidig har jeg altså levd i 70 år og fått være med på en fantastisk reise. Jeg kan ikke annet enn å takke og bukke selv om man får en avkorting på slutten, ler han.

Med Bodø i hjertet

BODØGUTT: Halvdan Sivertsen ble født i Tromsø, men vokste opp i Bodø. Foto: Privat

Han har levd så godt som hele livet sitt i Bodø, og er Bodø-patriot på sin hals. Tilknytningen til folket, byen og nordlandskysten er sterk.

– Å få lov og leve i dette landskapet er et privilegium.

Han er spesielt opptatt av de spesielle lysforholdene i Bodø.

– Lyset her er magisk. Bodø slags lysvinner, og den byen i verden med flest lystimer. På grunn av jordhelling er vi velsignet med seks uker midnattssol. Om værgudene er i godt lune da.

Han er også opptatt av historien byen bærer på.

NYTER NATUREN: Halvdan Sivertsen synger om politikk og kjærlighet, om den storslåtte naturen og de dagligdagse ting, med en unik blanding av seriøsitet og humor. Gjerne fra Bodøs byfjell, Keiservarden. Foto: Martin Losvik

– Bodø ble bombet sønder og sammen under krigen. Som guttunge fikk jeg se rådhuset, domkirken og Aspmyra stadion bli bygd opp igjen.

Han bruker han byen så mye han kan. Enten det er byfjellet Keiservarden eller moloen hvor han i dag møter filmcrewet som lager filmen «Høre tell på jorda» om visekongen.

Bekymret for kloden

I SKRIVESTUA: Halvdan Sivertsen er utvilsomt en av Norges fremste artister og etter manges mening landets beste entertainer. Her sitter han i skrivestua nede ved fjæresteinene mot Vestfjorden i Bodø. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Selv om Halvdan Sivertsen er mest kjent som formidler av meningsfulle tekster, fengende melodier og verbalt artisteri med masser av humor og selvironi, har han også en annen side.

I filmen som har premiere til våren får vi også møte klimaaktivisten Halvdan Sivertsen.

– Jeg er bekymret for kloden. Klimaendringene vi er vitne til og tapet av arter og naturmangfold er skremmende.

Han kommer til å fortsette med å be oss om å ta vare på hverandre og på jorda vår.

– Det viktigste er å være til stede i din egen hverdag. Å ha en bevissthet om her og nå.

25. februar er det bursdagsfest i Oslo Spektrum, hvor P3-profil Silje Nordnes skal være konferansier.

HUMOR: Halvdan Sivertsens konserter kjennetegnes ved hans unike evne til å blande humor med alvor. Foto: Knut-Sverre Horn/NRK