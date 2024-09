Mandag sendte ordføreren i Hadsel ut en pressemelding om et ekstraordinært styremøte.

Møtet skulle ta for seg to saker:

Gjennomgang av økonomirapport for 2. tertial og budsjettrevidering Opprettelse av politisk arbeidsutvalg

Men etter kort innledning skal ordføreren, Kjell-Børge Freiberg (H), ha tatt ordet, og lokalavisen VOL siterer ham på følgende:

– Jeg ønsker å sette en sak til på sakskartet. Den har arbeidstittel «kommunedirektørens arbeidsavtale».

Dette skal ikke alle politikerne ha vært informert om på forhånd, og da møtet var ferdig måtte kommunedirektøren si farvel til kollegaene.

Hadde tillit til direktørens håndtering av økonomi og drift

NRK har vært i kontakt med tidligere kommunedirektør i Hadsel, Janne Kankaala.

Han ønsker ikke å kommentere oppsigelsen.

Ordfører Kjell-Børge Freiberg (H), som tidligere var olje- og energiminister for Frp, er også ordknapp om begrunnelsen.

– Vi kommer ikke til å kommentere noe utover det vi har sagt i pressemeldingen. Vi har gjort det vedtaket vi har gjort i dag, og det er regulert i arbeidsavtalen til kommunedirektøren. Ut over det har vi ikke noen kommentar.

Tirsdag fikk ordføreren spørsmål fra Bladet Vesterålen om han hadde tillit til kommunedirektørens håndtering av økonomi og drift.

Til det svarte ordføreren:

– Ja.

Innstillingen som i dag ble vedtatt av kommunestyret var utarbeidet av arbeidsutvalget i kommunen.

Innstillingen ble vedtatt tirsdag, skriver BLV.

NRK spør ordføreren om dagens møte handlet om økonomi, eller om det egentlig var ordførerens arbeidsforhold det skulle handle om.

Freiberg svarer at det var et tredelt møte, til tross for at innkallingen på mandag kun nevnte to saker.

– Det var denne saken, en økonomirapport og oppnevnelse av politisk utvalg.

Kom overraskende på

I Hadsel kommune er det 25 kommunestyrerepresentanter.

Alle stemte for, bortsett fra én person.

Anna Green-Hultgren fra Rødt.

– Jeg følte at jeg ikke fikk tilstrekkelig informasjon til å stemme på en annen måte enn det jeg gjorde, sier hun til NRK.

– Kom dette overraskende på?

– Ja. Det var innkalt til et ekstraordinært møte, men dette kom overraskende på siden det ikke var på sakslisten.

Ordfører Kjell-Børge Freiberg forteller at kommunedirektøren ble informert etter at vedtaket var gjort.

– Er det noen regelbrudd eller ulovligheter som ligger til grunn for oppsigelsen?

– Det kan jeg bekrefter at det ikke er.

Kommunedirektøren hadde en lønn på 1,1 millioner kroner, sluttpakken er på seks måneder og han vil derfor få halvparten av årslønnen.

Stillingen som kommunedirektør i Hadsel vil nå bli lyst ut så raskt som mulig. I mellomtiden vil kommunen konstituere en midlertidig kommunedirektør.