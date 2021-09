Det er ni år siden polske Gosia Dvořáková (33) kom til Norge.

Møtet med en helt ny kultur var ikke bare enkel.

Men Gosia fant sin måte å knekke koden på. Hun kom seg ut i naturen, og ble friluftsentusiast.

– Natur og friluftsliv hjalp meg til å finne min egen plass og identitet, sier hun.

I fjor fikk hun og ektemannen Zdeno en ide.

For ute i marka eller på fjellet hadde de oppdaget noe. Selv om polske er den største minoritetsgruppen, med nærmere 200.000 personer, i Norge, er det ikke veldig mange av dem ute på tur.

Det ville Gosia gjøre noe med.

I fjor laget paret en film om det å ta barn med seg ut i naturen.

– Målet med kursene er å få flere med polsk bakgrunn ut på tur og gjøre folk bedre rustet for friluftslivet, sier Gosia Dvořáková. Steigtinden i Bodø i bakgrunnen. Foto: Privat

Gosia forteller om en overveldende respons fra polske over hele landet at de bestemte seg for å ta prosjektet videre.

Hun tar kontakt med Den Norske Turistforening (DNT) og det lokale Bodø og omegn turistforening (BOT) for å høre om de er interessert i et samarbeid.

– Det var ja med en gang, forteller hun.

Kurspakke for ferskinger

Dermed gikk hun i gang med å lage en guide på polsk, med tips og triks som skal hjelpe polske å planlegge og gjennomføre turer i nærmiljøet.

I samarbeid med DNT og BOT lanserte hun denne uka et gratis, digitalt ferskingsskurs i friluftsliv for folk fra Polen.

Her går hun grundig til verks.

– Det er sju ulike moduler som handler om alt fra allemannsretten, lov om friluftsliv og andre praktiske ting som har med turplanlegging å gjøre. Som klær, turutstyr, mat og det å sove ute i naturen.

En ting er hun spesielt opptatt av.

Gosia Dvořáková og datteren Vivian (snart 2) nyter naturen rundt Bodø. Foto: Privat

– Et bærekraftig friluftsliv. Det handler ikke bare om å ta vare på miljøet for kommende generasjoner. Men også man ikke må investere i dyrt utstyr. Å kjøpe brukt utstyr og låne det vi ikke må eie selv, er bærekraftige alternativer til å kjøpe alt nytt, sier hun.

– Ikke like vant til høye fjell

Gosia Dvořáková forteller at folk med polsk bakgrunn ikke er like vant til høye fjell og barske værforhold, som nordmenn.

– I Polen er det ikke den samme tradisjonen med friluftsliv som i Norge. Derfor er det mye å sette seg inn i.

I løpet av kursene som publiseres på DNTs hjemmeside mandag får kursdeltakerne blant annet lære å bruke kart og kompass, slik at de er forberedt på ulike scenario.

Fram kino i Bodø var full da kursene ble lansert. – Folk var veldig nysgjerrig, stilte spørsmål om vi skal ha en slags turne over hele Norge, med både filmvisning og presentasjon av kurset, forteller Gosia Dvořáková. Foto: Privat

– Det er viktig å føle seg trygg, slik at man står rustet for å unngå alvorlige hendelser.

Hun håper så mange polske som mulig i Norge skal bruke kursene.

– Nasjonalt potensial

DNT skryter av initiativet til Gosia Dvořáková, som de mener har nasjonalt potensial.

– Dette er første gang vi tilbyr kurs på polsk, og vi er veldig glade for initiativet til Gosia og Bodø og omegns Turistforening. Det å gjøre friluftslivet kjent blant nye grupper er en viktig del av å bringe friluftslivstradisjoner videre, sier rådgiver Tina Skare.

Å kunne bruke kart og kompass er viktig, mener Gosia Dvořáková, som også er ambassadør for Norsk Friluftsliv. Foto: Privat

Hun sier at DNT vil jobbe videre med å kunne tilby flere friluftskurs på andre språk framover.

Bodø og omegn turistforening har fått støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til å utarbeide kurs på polsk. Foreningen ser fram til fortsettelsen.

– Vi er veldig glade for å ha en slik ressurs lokalt. Samtidig vil kurset komme folk fra hele landet til gode. Nå skal vi jobbe videre med å få flere ut på tur, sier daglig elder Berit Irgens i BOT.

Integrering er målet

Selv håper Dvořáková at kursene bare er begynnelsen. Friluftsentusiasten med egen blogg er allerede i gang med neste steg.

– Allerede neste uke er planen å arrangere en tur til Keiservarden i Bodø i samarbeid med BOT i Bodø. Her vil vi gi nordmenn og polske anledning til å møtes i naturen. Neste tur blir middag på bål i Maskinisten, spesielt for barnefamilier.

Zdeno Dvořák (33) og datteren Vivian på tur i Bodø. Foto: Privat

Neste uke skal hun også delta på TV Polonia i Polen og fortelle om det hun har gjort.

– Dette er en TV-kanal som polske som bor over hele verden har tilgang til.

Og målet har hun også i sikte.

– Hvis kursene kan bidra til at folk med polsk bakgrunn blir trygge i naturen, vil de også komme seg mer ut. Friluftsliv gir økt livskvalitet og bedre folkehelse. Samtidig blir man bedre kjent i nærmiljøet, kjent med nordmenn og til syvende og sist bedre integrert, sier Gosia Dvořáková.