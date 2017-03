Geografisk driftsenhet til Sortland

Politimester Tone Vangen anbefaler at politiets geografiske driftsenhet for Vesterålen og Lofoten, skal ligge på Sortland, skriver Bladet Vesterålen. Tidligere foreslo politimesteren å dele Nordland inn i tre geografiske driftsenheter, der enheten for Lofoten, Vesterålen og Ofoten skulle ligge i Narvik.