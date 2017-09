Går videre med hotellplaner

I går varslet hotellgründer Stig Otto Nilsen at han la planene for Nord-Norges høyeste hotell på Fauske på is. I dag har han imidlertid ombestemt seg, etter at kommunen har forsikret at Fauske sentrum fortsatt skal være et knutepunkt, til tross for at E6 skal flyttes ut av byen, skriver Avisa Nordland.