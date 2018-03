Frykter at 50 storfe er døde etter fjøsbrann

Natt til lørdag brøt det ut en brann i et fjøs på en gård like sør for Mosjøen. Politiet frykter at brannen har tatt 50 storfeliv. Naboene i området ble evakuert lørdag formiddag.

De fleste av dyrene brant inne i fjøset, mens noen få dyr ble reddet ut. Politiet melder at flere dyr har blitt nødslaktet.

– Slukningsarbeidet pågår fremdeles. De dyrene vi har fått berget ut har vi dessverre måtte nødslakte på stedet. Det er fortsatt dyr igjen i fjøset som er i live og vi jobber med å finne oss en trygg vei inn for å få berget de ut, sier Tommy Bech fra politiet lørdag morgen.

Naboer er evakuert

Like før klokken halv ti lørdag formiddag fikk naboene til gården beskjed om å evakuere. Politiet skriver på Twitter at grunnen er en acetylenflaske som de må skyte hull på.

Nabo Lars Johan Tungesvik våknet ikke av brannen, men av en telefonsamtale i dag morges.

– Jeg har ikke fått med meg noen ting før jeg våknet klokken åtte i dag. Da var det en annen nabo som ringte og spurte hva som hadde skjedd, sier han.

Tungesvik har sammen med flere andre husstander i området fått en dramatisk start på dagen og politiet oppfordrer folk til å holde seg unna området inntil videre.

– Jeg forsøkte å gå til branntomten, men ble beordret vekk av politiet. De har evakuert 4-5 husstander i området på grunn av noen lett antennelige gasser, sier naboen til NRK.

Fjøset som tok fyr er totalskadet. Slukningsarbeidet kommer til å fortsette utover dagen, melder politiet. Foto: Politiet i Nordland

Fjøset er totalskadet

Politiet var raskt til stedet etter at meldingen kom inn i natt, men brannen har utviklet seg fort.

– Det har gått veldig fort! Politiet var på stedet etter ganske kort tid og da var driftbygningen allerede overtent, sier Bech.

Driftbygningen er totalskadet etter brannen og slukningsarbeidet kommer til å fortsette utover dagen.

Politiet forsikrer om at ingen mennesker har fått fysiske skader som følge av brannen.