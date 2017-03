Frontkollisjon i Rana

To personer er involvert i en frontkollisjon mellom to biler i Mo i Rana. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, og nødetatene er på vei til stedet. Politiet opplyser om svært glatt føre i området. E6 ved Jamtlia nord for Mo i Rana er foreløpig stengt. Mulig omkjøring om E12. Saken oppdateres.