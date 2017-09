Friluftsekspert: – Du kan faktisk plukke med deg så mye du greier å bære

Det er en uvanlig sen bærsesong i år, men det er også uvanlig lite frost i fjellet så det er fortsatt store muligheter for å plukke flott blåbær og multer i fjellet.

Er du i det som heter utmark kan du plukke med deg bær i bøtter og spann uavhengig av om det er på privat grunn eller ikke.

Termen utmark er definert i friluftsloven, og er det som ikke er innmark. Ifølge prosjektleder Trond Loge i Salten friluftsråd er innmark definert som gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite eller lignende område.

– Friluftsloven skiller ikke mellom offentlig og privat grunn, men mellom innmark og utmark. Når det gjelder bær kan du plukke med deg det du kan bære, og det trenger ikke å være avgrenset til eget bruk. Bær er kjærkomne julegaver, ikke minst til bestemor, som ikke lenger kan plukke selv.

Utmark Foto: Anette Torjusen / NRK Ekspandér faktaboks Begrepet utmark omfatter skog, fjell, myr, lynghei, holmer og skjær, og det utgjør størstedelen av landet.

Det meste av arealene som ikke er aktivt i bruk, kan dermed benyttes til friluftsliv, både sommer og vinter.

Når bakken er snødekt eller frosset, kan du også gå over innmark, med unntak av perioden mellom 30. april og 14. oktober.

Det er, i følge friluftsloven, ferdselsrett både for gående, syklende og ridende på private veier i utmark. En vei ligger i utmark når det er utmark på minst én side av veien. Det er også ferdselsrett til fots på private veier som ligger i innmark.

Unntaket er private veier som går gjennom hus- eller hyttetomter, det vil si innmarksdelen av tomten, og gårdstun.

Syklende, ryttere, eller andre som utøver liknende ferdsel, har med gyldighet fra 1. januar 2012 ferdselsrett på private veier som går gjennom innmark når veien fører til utmark.

Retten gjelder ikke organisert aktivitet som sykkelløp og rideklubbaktiviteter, og grunneier kan legge ned forbud når ferdselen kan føre til nevneverdig skade.

Når en privat vei går gjennom et bolig- eller hyttefelt, vil det være avgjørende om den private delen av tomten stopper ved veien, eller om denne også omfatter veien. Dette krever en konkret vurdering av hvor nærme veien huset eller hytten ligger, og hvor markert overgangen mot veien er i terrenget.

Dersom det er satt opp et gjerde, eller en hekk mot veien, er det grunn til å anta at veien ligger i utmark og at allmennheten kan bruke den. Kilde: Miljødirektoratet

Dersom turgåere eller bærplukkere befinner seg i utmark, medfører dette noen rettigheter.

– I utmark har allmennheten både ferdselsrett, oppholdsrett og også en viss høstingsrett, sier han.

Prosjektleder Trond Loge i Salten Friluftsråd forklarer at man ikke skal være så redd for å plukke bær når man er ute i marka. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Allemannsretten trumfer

Man har altså rett til å plukke vill sopp og ville bær når man befinner seg i utmark. I verneområdene i Nordland gjelder normalt også disse rettighetene fullt ut.

– Men, du går ikke opp rundt hushjørnene til folk og oppi støvlene deres for å plukke. Det er en god kultur å holde litt avstand, mener Loge.

Flere som møter et gjerde når de er ute på tur vil stoppe, men dette er ikke nødvendigvis et hinder for sanking av bær eller sopp.

Friluftsloven Ekspandér faktaboks § 5.(Almenhetens høstingsrett)

Under ferdsel i utmark kan allmennheten høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. For multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark gjelder første ledd bare når eier eller bruker ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking. Uavhengig av et slikt uttrykkelig forbud kan allmennheten alltid plukke multer som spises på stedet.



– Et gjerde er nødvendigvis ikke et skille mellom utmark og innmark, du må se hvordan det ser ut på innsiden og utsiden av gjerdet, sier han.

Allemannsrett krever imidlertid allemannsvett, mener Loge.

– Du skal ta hensyn til andre brukere, grunneiere og også naturen. Vær nøye med hvor du parkerer, lukk igjen porter, ikke riv ned gjerder, ikke legg igjen søppel og ikke forstyrr beitedyr unødig. Det er ikke forbudt å hilse på andre.

Noen tyttebær var også å finne i skogen. Bærene som er hvite på den ene siden kalles Bodø-moden lokalt. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Spesielle multeregler

Likevel presiserer Loge at for multer i Nord-Norge gjelder det noen spesielle rettigheter.

På «multebærland» i Nordland, Troms og Finnmark kan grunneier hevde retten til bærene når bæra har økonomisk interesse for grunneieren. Om en slik rett hevdes skal forbudet varsles med tydelig skilting.

– Men da skal multer det være av en vesentlig størrelsesorden bidra helt eller delvis til grunneiers livsgrunnlag. For dem som lever av å høste, selge eller foredle multer vil et slikt forbud være relevant om de har størstedelen av sine inntekter på dette, sier han. Om en slik rett hevdes skal forbudet varsles med tydelig skilting.

En grunneier kan for eksempel ikke forby høsting på hele tomta, en hel øy eller et stort areal. Men grunneieren kan merke et avgrenset område, som for eksempel ei myr.

– Hovedutfordringen i dag er å stimulere barn og unge til lystbetont høsting av sunne bær vi alle kan høste gratis, sier Loge.

Høster gjennom året

I Engan Gårdsbarnehage i Saltdal er de ofte ute på tur. Barnehagen bruker det de høster både til pålegg i barnehagen, saft og for å selge på høstmarkedet.

– Vi tar bær, så lager vi syltetøy av dem, eller koker dem, så blir det til gelé, sier Henriette Hansen Stemland som var ute sammen med barnehagen nylig.

–Hvor mange bær har dere funnet i dag?

– Kanskje fem, sier Stemland.

Hun blir raskt rettet av barnehagevenninnen Kajsa Maria Åsen:

– 51, utbryter hun