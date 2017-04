Frifunnen for vald mot born

Ei kvinne i 40-åra blei i Vesterålen tingrett frikjent for brot på straffeloven. Aktor påstod at kvinna hadde slått døtrene sine over fleire år. Den yngste skal ha vore seks år då valden byrja. Mora erkjende å ha blitt aggressiv medan påverka av alkohol, men ikkje til den grove valden tiltalen beskreiv. Retten fann ikkje prov på at mishandling fann stad, samt at kvinna var psykisk sjuk ved fleire høve. 40-åringen blei frifunnen på alle punkt.