Leide privatfly for å få Felix til dyrlegen

Denne helgen opplevde Sivertsen trolig alle hundeeieres største mareritt:

Hennes fem måneder gamle valp klarte og snuse seg fast i en fiskekrok.

Men på den lilla øya Røst, ytterst i Lofoten, der hun befant seg – var det ingen tilgjengelige dyrleger da uhellet inntraff.

– Hunden hadde tydelig vondt, og vi visste ikke helt hva vi skulle gjøre, forteller Sivertsen.

Her ser man deler av fiskekroken som var inni nesen til hunden Felix, som er av rasen eurasier. Foto: Privat

Ble hentet i privatfly

Siden nærmeste dyrelege var milevis unna, tok hundeeieren kontakt med legevakta. De henviste henne videre til vakthavende lege på Røst.

På legekontoret fikk Felix bedøvelse, men medikamentene hadde ikke effekt på valpen.

– Vi klarte ikke holde hunden i ro. Vi var tre stykker som holdt hunden, mens han prøvde å ta ut kroken. Det var bare trasig for hunden, sier Sivertsen.

I ren desperasjon slo Sivertsen på tråden til ei venninne som flyr småfly i Bodø.

– Jeg spurte hvor fort hun kunne hente oss. Man kan jo ikke forvente at folk har så lite planer, at de slipper alt de har for å komme og hjelpe en liten hund, men i løpet av et par timer var de på plass og hentet oss, forteller hun.

På flyplassen ble det hentet av en venninne som kjørte dem direkte til veterinæren.

– I løpet av 40 minutter hadde hunden fått smertelindring, kroken var ute og vi var på tur tilbake til Røst med flyet.

– Må være rolige

Fastlege Per Magne Mikalsen forteller at siden det ikke er veterinær på Røst, får de av og til inn dyr på legekontoret.

Likevel gikk det ikke helt smertefritt for seg på legekontoret:

– Når vi skal ta ut fiskekroker på dyr, så er vi relativt avhengige av at de er rolige. Jeg prøvde en stund, men fikk ikke det helt til, så vi måtte sende hunden til Bodø, sier Mikalsen.

Per Magne Mikalsen, vakthavende lege på Røst, undersøker Felix. Foto: Privat

Takker hjelperne

Hundeeieren er svært takknemlig for all hjelpen hun og samboeren fikk i helga.

– Det var så mange rause mennesker i sving. Selv om det overhodet ikke er det de gjør til yrke, så ville de prøve og hjelpe. Legen kom syklende i går og lurte på hvordan det gikk med Felix, og folk på øya har kjørt forbi og lurt på hvordan det går.

Mandag er formen til Felix betraktelig bedre.

– Han er litt pjusk. Han får antibiotika og smertestillende, så han er ikke helt seg selv, men sånn sett situasjonen i betraktning, er han veldig fin.

– Fiskekroken var rustet, så vi er litt redd for blodforgiftning og lar han derfor gå på antibiotika, sier hundeeier Marit Sivertsen. Foto: Marit Sivertsen / Privat

Ikke fått regninga for flyreisen

Foreløpig har ikke hundeeier Marit Sivertsen fått regninga for den impulsive flyturen, men hun håper forsikringen dekker noe av utgiftene.

Hun understreker likevel at pengene aldri var et spørsmål.

– Hunden hadde vondt, og vi var kjempebekymret. Det var litt sånn at vi bare måtte komme oss til dyrlege. Vil tippe det blir noen tusen, men kan hende vi får det igjen på forsikring, sier Sivertsen.