Flertall for flere nye amerikanske militærbaser – vil opprette base i Nordland

I begynnelsen av måneden signerte forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) en avtale med USA om flere amerikanske baser i Norge. Nå er det flertall for forslaget på Stortinget.

De nye stedene hvor amerikanerne skal slippe til, er Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg.

Både Rødt og SV har kalt utvidelsen både uklok og farlig. De to partiene mener at forslaget innebærer en så stor inngripen i norsk suverenitet at avtalen kun kan være gyldig med tre firedels flertall i Stortinget. Nå skriver Klassekampen at avtalen vil få nettopp det.

Både Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og KrF sier ja.

MDG har ikke tatt stilling til saken ennå, men skal diskutere det på neste sentralstyremøte.

