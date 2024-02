Flere veier stengt

E10 er stengt på Vestvågøysida av Sunklakkstraumen bru på grunn av skred. Det er anbefalt omkjøring via fylkesvei 815 Valbergsveien.

E6 ved Mjåvatnet i Vefsen er fremdeles stengt grunna redusert sikt, der er det anbefalt omkjøring via fylkesvei 78 Ømmervatnet.

Det er også kolonnekjøring på E10 over Bjørnfjell og fylkesvei 17 over Sjonfjellet. På Sjonfjellet er det stor fare for at veien stenges på kort varsel.