Flere bruer i Nordland påvirket av sterk vind

Kraftig vind har ført til at Vegvesenet har satt ut trafikkvakter ved Rafsundbrua og Tjeldsundbrua i Lofoten.

– Dette er noe vi gjør for sikkerhets skyld når det er behov for det. Foreløpig er det ganske rolig, men vi ser at vinden begynner å øke, spesielt i Lofoten, sier trafikkoperatør Siv Kristin Larsen ved Vegtrafikksentralen Nord til NTB.

Gimsøystraumen bru på E10 blir også tidvis stengt pga sterk vind.

Uværet herjer allerede i store deler av landsdelen med både kuling og nedbør. I løpet av natten tar det seg opp enda et hakk.

For Lofoten, Vesterålen og ytre Troms er det oransje farevarsel på grunn av vindkast på opp mot 33–38 meter per sekund.

Farevarselet gjelder fra klokka 3 onsdag og fram til klokka 1 natt til torsdag, altså nesten et døgn.

Larsen anbefaler alle som skal ut å kjøre i morgentimene om å sjekke vegvesenets nettsider, samt lytte til trafikkmeldinger og sjekke værmeldinga før man setter seg i bilen.

– Utover dette er det naturlig nok viktig å kjøre etter forholdene.