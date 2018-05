Slik får du det bedre med måken som nærmeste nabo

Når temperaturene stiger trekker fuglene tilbake til de tettbebygde strøkene. Ofte til besvær for menneskene som bor der. Det har blitt populært med «draker» og andre fugleskremsler på hustak.

Det kan skremme både måker og kråker fra sine hekkeplasser. Naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Martin Eggen, mener det er på høy tid at mennesker lærer seg å leve side om side med fuglene.

Martin Eggen er naturvernrådgiver i NOF og kommer med råd til hvordan du og fuglenaboene kan bli bedre venner. Foto: NOF

– Grønne lunger med tilhørende naturmangfold gir pusterom og gode sanseopplevelser. Det stimulerer nysgjerrigheten, instinktene og samspillet med omgivelsene. Samtidig bidrar fugler til mye positivt, blant annet å holde byen ren, sier han.

Fredag sendte foreningen ut en pressemelding med tips til hvordan mennesker kan få et bedre naboskap med både måker, kråker og spetter. Naturvernrådgiveren påpeker at det er viktig å ikke felle trær i hekketiden.

– Da kan fugleegg og unger bli skadet eller drept. Trefelling kan gjøres resten av året, mener Eggen.

Dette er Martins beste tips til å bli en god fuglevenn:

1. Åpne sansene

Dersom fugler varsler eller viser engstelig atferd bør du trekke deg unna. Noen fugler, som måker og terner, prøver å skremme deg vekk ved å stupe ned mot deg. Situasjonen er stressende for fuglene, som er bekymret for eggene sine, eller for sine små unger som venter på mat i nærheten.

Når fugleforeldre forstyrres av mennesker eller løse hunder, er egg og unger sårbare for rovdyr og kulde.

2. Dersom måker har laget reir ved eller på bebyggelse må de få være i fred

Hekkesesongen er kort, og fuglene ruger cirka tre–fire uker før ungene blir klekt. Da er ungene spesielt sårbare. Etter hvert som de blir større flytter de ofte til nye områder. Fjerner eller ødelegger man egg er sjansene store for at fuglene legger et nytt kull, og man forlenger tiden måkene oppholder seg i området.

3. Sett opp døra for låvesvala!

Den vakre låvesvala bygger helst reirskåla si inne i bygninger – en spennende tilpasning som få andre arter har. Menneskets tilstedeværelse og omsorg for naturen blir derfor helt sentral for låvesvala. Den er avhengig av å fly inn og ut av bygninger eller annet skjul, men har problemer med å finne nok egnede steder.

4. Pass på hund og katt

Katter tar livet av mange fugler i Norge, og sannsynligvis blir flere millioner fugler ofre for katter hvert år hos oss. Størst er problemet i hekketiden. Hold derfor katten innendørs i fuglenes hekketiden, og spesielt om natten og morgenen. Forvillede og etterlatte huskatter er en fremmed art i norsk fauna.

NOF anbefaler ID-merking og sterilisering av huskatter for å redusere omfanget av spredning og yngling i naturen. Slik tar du også ansvar for katten din. Har du hund, respekter båndtvangen! I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang for alle hunder.

Hunder og båndtvang Ekspandér faktaboks Fra 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder.

I dette tidsrommet skal hunden holdes i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt, uavhengig av om eier/besitter har kontroll over hunden eller ikke.

Hovedregelen er at hunder bare kan løpe løs når den følges på forsvarlig måte av eieren eller andre som disponerer hunden.

Det er gjort unntak fra båndtvangen for hunder som brukes i reindrift, gjeterhunder, og hunder som brukes i eller trenes opp til aktiv politi-, toll- og redningstjeneste.

Løse hunder i båndtvangstiden kan fanges inn av hvem som helst.

Hunder som fanges inn skal stelles på forsvarlig måte og snarest leveres til politiet, som kontakter eier og tar vare på hunden på eiers regning til eieren henter den. Kilde: jusstorget.no

5. Ikke være redd for å veilede andre, og si fra hvis du ser atferd som er til plage eller skade for fugler og andre dyr

Hold deg til stier og veier hvis det er mulig, og særlig i områder med sårbar vegetasjon eller dyreliv. Ser du opplagte lovbrudd, som ødeleggelse av egg og drap av unger, bør du kontakte politiet. Vær imidlertid oppmerksom på at man kan sanke egg fra visse typer arter begrensede tider på året, og at det er mulig å søke kommunen om såkalt «skadefellinger».

6. Ved bruk av drone, hold trygg avstand til fugler og hekkeplasser

Droner kan virke forstyrrende på fuglelivet. Tenk derfor over hva du gjør, og ikke stress fugler unødvendig. Flere naturreservat har restriksjoner for bruk av modellfly og droner.

7. Lær mer om fugler og annen natur

Jo mer du kan om fugler og andre arter rundt deg, jo mer glede får du av dem. Det stimulerer nysgjerrigheten, instinktene og samspillet med omgivelsene. Det er vitenskapelig bevist at det er sunt å se på fugler!

8. Bidra til å bedre fuglenes omdømme gjennom ord og handlinger!

Måker er blant fuglene med et frynsete rykte, som følge av at de ofte lever nært mennesker og nyttiggjør seg av matavfall. Funksjonen som naturens renholdere blir stort sett lite verdsatt, men den er likevel viktig og undervurdert.

9. Gled deg over fuglene!

80 prosent av fuglene vi har her på sommeren har vi bare til låns. De er trekkfugler, og drar til høsten. Vi bør omfavne livet mens det er her. Til vinteren sitter vi igjen med snøstormer og mørke. Derfor må vi også tåle å dele landet vårt med andre skapninger i en kort, men noen tider litt hektisk sommer.