– Det er full overtenning og det er storfedyr inne i fjøset. Vi frykter at det kan bli tap av dyr, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt Kai Eriksen til NRK.

Ifølge Eriksen er der rundt 60 dyr inne i fjøset.

– Vi anbefaler folk som bor i nærheten om å lukke vinduer på grunn av sterk vind og røyk, sier Eriksen.

Det er ikke meldt om noe personskade per nå.

Ifølge operasjonslederen har brannvesenet startet slukking og de gjør alt de kan, men det er mye vind i området.

– Vinden her gir mye næring til flammene, sier han.

Han sier at fjøset ligger litt for seg selv, og sier det per nå ikke er fare for spredning.

– Alle nødetatene er på stedet og vi har tilkalt veterinær.